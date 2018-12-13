Финтех-стартап Revolut получил банковскую лицензию в Литве
Теперь он сможет выдавать кредиты и хранить депозиты пользователей
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Revolut
Британский финтех-стартап Revolut, основанный выходцами из России и с Украины, получил лицензию специализированного банка от Европейского центрального банка (ЕЦБ) и лицензию эмитента электронных денег в Литве, сообщается на сайте Банка Литвы. Получение лицензий подтвердил представитель Revolut Булат Хабибулин.
Revolut позволяет пользователям проводить платежи в разных валютах. Основные продукты стартапа – приложение и пластиковая карта. Revolut получает от банков-партнеров доступ на межбанковский форекс и конвертирует валюту по выгодному курсу без комиссии.
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