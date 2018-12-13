Финансы / Персональные финансы

Финтех-стартап Revolut получил банковскую лицензию в Литве

Теперь он сможет выдавать кредиты и хранить депозиты пользователей
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Британский финтех-стартап Revolut, основанный выходцами из России и с Украины, получил лицензию специализированного банка от Европейского центрального банка (ЕЦБ) и лицензию эмитента электронных денег в Литве, сообщается на сайте Банка Литвы. Получение лицензий подтвердил представитель Revolut Булат Хабибулин.

Revolut позволяет пользователям проводить платежи в разных валютах. Основные продукты стартапа – приложение и пластиковая карта. Revolut получает от банков-партнеров доступ на межбанковский форекс и конвертирует валюту по выгодному курсу без комиссии.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике