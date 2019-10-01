Как правильно ослабить контроль над подчиненными

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Варвара Гранкова

Руководители часто мечтают расширить возможности автономных команд и создать условия для развития инноваций. Но их пугает хаос, который в результате может возникнуть. Если вы боитесь, что люди начнут действовать в разных направлениях и делать то, что не совпадает со стратегическими приоритетами компании, используйте ограничение номер один: развивайте у сотрудников стратегическое мышление, чтобы они получили представление о бизнес-модели, стратегических планах и своем вкладе в работу компании.

Предприниматель Уилберт Ли Гор понял, как вооружить своих сотрудников стратегическим мышлением. Поначалу стратегию компании транслировали подчиненным руководители среднего звена. Но эта информация часто неверно истолковывалась или вообще не доходила до сотрудников. Теперь старшие руководители обращаются непосредственно к сотрудникам и используют видео, презентации, вебинары и личные встречи для обсуждения стратегии и финансовых показателей.

Всегда есть опасение, что из-за отказа от формальных правил люди не будут знать, как принимать решения. На этот случай вам пригодятся так называемые простые правила – сформулированные в нужное время и в нужном месте установки, которые помогут руководству справиться с перебоями в работе и бесконтрольным поведением подчиненных.

Недавно Microsoft внедрил простое правило рассмотрения ошибок, возникающих в процессе разработки программного обеспечения. Обычно, чтобы исправить ошибки, инженеры ждали до конца цикла разработки. Но после первых исправлений обнаруживалось еще больше ошибок. Настроение сотрудников резко падало, а сроки запуска продукта откладывались. Тогда компания ввела простое правило «ограничения ошибок», рассчитанное по следующей формуле: количество инженеров, умноженное на пять. Если количество ошибок превышает получившееся значение, команда разработчиков прекращает работу над новыми функциями и сперва устраняет ошибки. Теперь Microsoft быстрее выпускает новые продукты, потому что программное обеспечение всегда исправно функционирует.