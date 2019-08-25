Как продать свою идею руководству

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Варвара Гранкова

Рабочая среда по своему устройству очень похожа на торговую площадку. Она полна людей, которые продают идеи и соревнуются за одобрение руководителей, выступающих покупателями. Даже высшие руководители уровня гендиректора должны продавать свои идеи советам директоров. Если вы хотите получить одобрение проекта, не стоит ограничиваться простой презентацией и полагаться на свою способность рационально аргументировать. Вы должны думать как маркетолог. Это означает, что нужно обращаться к подсознанию принимающего решения человека.

Более 25 лет я работаю с брендами из списка Fortune 100 и помогаю им переосмыслить маркетинговые стратегии. Мы учим ведущих маркетологов влиять на скрытые драйверы потребления, которые, хоть они и незаметны с первого взгляда, определяют инстинктивное поведение. Профессор Гарвардского университета Джеральд Залтман говорит, что 95% решений потребителей о покупке принимается на уровне подсознания.

В основе ментальной системы ярлыков, которыми люди пользуются для принятия быстрых решений, лежит целая коллекция накопленных ассоциаций и воспоминаний. Эти ассоциации мы со временем начинаем связывать с определенными брендами. Чем больше позитивных ассоциаций вызывает бренд, тем больше вероятность того, что покупатель выберет именно его. Майкл Платт, профессор маркетинга, психологии и нейробиологии в Уортоне, наблюдал этот эффект во время своих исследований в сфере нейробиологии и маркетинга. Я заметила это, когда работала с клиентами, заинтересованными в исследовании подсознательных ассоциаций у людей, выбирающих определенные марки и игнорирующих другие.

Но как вы можете использовать наши выводы об эффективных способах построения бренда для продвижения своих идей на рабочем месте? Как можно прямо на рабочем месте самому разработать матрицу собственного бренда? Чтобы увеличить вероятность того, что ваши идеи заметят и одобрят, действуйте как маркетолог и соблюдайте следующие три правила.