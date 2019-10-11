Как бывший актер и аниматор создали корпоративный театр

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Виктория Боринова и Алексей Серебренников начинали с организации детских праздников Личный архив

Супруги, 51-летний Алексей Серебренников и 38-летняя Виктория Боринова, развлекают детей больше 20 лет. Он начинал актером в молодежном театре «Глобус» в Новосибирске, она – аниматором на детских праздниках в Москве. В 2015 г. они основали иммерсивный театр (в котором в спектаклях участвуют зрители) для детей «Миро Берасо». Тогда названия иммерсивный театр еще не было, шутят Серебренников и Боринова, а сейчас таких театров много, они в моде. Самые известные шоу – «Вернувшиеся» и «Черный русский».

Виктория Боринова начала карьеру аниматора сразу после школы. Вместе с подругой они дали объявление в газету «Из рук в руки» и нашли первого заказчика, которому нужно было организовать день рождения ребенка. Имениннику исполнился год, поэтому программа была незамысловатой. Нарядились в кукол, вспоминает Боринова. Потом подростки сами начали искать клиентов – заходили в кафе и кинотеатры и предлагали услуги аниматора. Вскоре они выполняли уже по 4–6 заказов в неделю. Хороших аниматоров передают из рук в руки, говорит Виктория.

Со временем она получила образование педагога-психолога и в 2000-х гг. открыла агентство организации праздников «Кривляка». А потом появился и театр. Сейчас выручка агентства Бориновой составляет 1,7 млн в год. Театр «Миро Берасо» приносит половину.

Дебют Разгильдяйки