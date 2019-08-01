На детских плакатах-раскрасках можно хорошо заработать

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Случайное знакомство молодых мам Полины Смирновой и Ольги Бакутиной (слева направо) обернулось созданием прибыльного бизнеса Максим Стулов / Ведомости

Полина Смирнова и Ольга Бакутина познакомились три года назад в подмосковной Малаховке, когда гуляли с детьми в парке. Смирнова до декрета работала в компании по сертификации промышленного оборудования, а Бакутина – руководителем проектов в компании – разработчике онлайн-игр. Подруги устали от домашних забот, мечтали о собственном деле и на прогулках обсуждали разные бизнес-идеи. Однажды Смирнова наткнулась на статью о стартапе, выпускающем большие раскраски для детей, которые крепятся на стену. Идея не новая – в интернете продается множество плакатов, обоев и даже скатертей – раскрасок. «Мне ничего не нравилось – картинки скучные, упаковка неприглядная, фотографии некрасивые. Я бы ни за что не купила», – вспоминает Смирнова. Подруги решили сделать нескучные плакаты. Придумали идею, заказали рисунки у иллюстратора, с которым познакомились через Instagram.

Плакаты «Каракули» клеятся к обоям с помощью липучек, бумага плотная, и на стенах не остается следов фломастера или краски. Красивая иллюстрация с сюжетом, множеством деталей и причудливых героев – половина успеха. Сначала Смирнова и Бакутина придумали две идеи. На первом плакате была изображена карта мира с животными и рыбами, а на втором – сказочный город, в котором живут овечки, птицы и огромный пончик. Картинки нарисовала известный иллюстратор Настя Варламова. Она вспоминает, что подписалась на блог Смирновой в Instagram. Девушки подружились, и Варламова сделала для предпринимательниц скидку. Бакутина обзвонила несколько десятков типографий в Москве и Подмосковье, но они заломили цену. За печать одного плаката просили 600 руб., вспоминает она. Подходящую типографию нашли в Малаховке – компания предложила стоимость почти вдвое ниже конкурентов, вспоминают основательницы «Каракулей».

В августе 2017 г. Смирнова и Бакутина напечатали в типографии партию из 15 плакатов «Каракули» и продали их через Instagram. На старт потратили 40 000 руб. – львиная доля ушла на покупку тубусов под упаковку и оплату работы художника. Сейчас у «Каракулей» развита дистрибуторская сеть в 20 регионах России и за рубежом, раскраски продаются в книжных магазинах и на онлайн-маркетплейсах. В рознице плакат 120 x 77 см стоит 1500 руб. В 2018 г. выручка компании «Каракули» составила 4,43 млн руб., рентабельность бизнеса – около 30%, говорит Смирнова.

Москвичка Ольга Соколова была озабочена тем, что ее двухлетняя дочь не проявляет интереса к рисованию – грызет карандаши или просто складывает их в коробочки. Соколова увидела в Instagram плакат «Каракули», заказала его и приклеила на стену на кухне. Сначала плакат стали разукрашивать родители, и к ним присоединилась дочка.