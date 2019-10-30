Кому сегодня нужны плоды трудов победителей «Цифрового прорыва»

Статья опубликована в № 4932 от 31.10.2019 под заголовком: Прорваться за 48 часов

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Варвара Гранкова

Финальный этап конкурса разработчиков и программистов «Цифровой прорыв», организованный АНО «Россия – страна возможностей» (РСВ), проходил в Казани с 27 по 29 сентября. Он попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый массовый хакатон. Возраст финалистов – от 13 до 76 лет. В хакатоне приняло участие около 3000 человек (600 команд). За 48 часов команды должны были успеть сделать работоспособный прототип решения реальной IT-задачи, поставленной партнерами конкурса – органами власти и крупными компаниями. Спектр был широким: от системы перевода госуслуг в цифровую форму без участия программистов (правительство Татарстана) до дефектоскопии трубопроводов («Газпром нефть») и онлайн-сервиса доставки еды пассажирам поездов (Федеральная пассажирская компания, ФПК).

Участникам нельзя было отлучаться с места дольше чем на час в течение 12 часов – таковы были условия, выдвинутые экспертами Книги рекордов Гиннесса. «Мы бегали за пиццей – из-за большой очереди на обед ребята не успевали поесть», – вспоминает старший вице-президент по IT «Ростелекома» Кирилл Меньшов, входивший в жюри финала. Каждая из 22 команд-победителей получила приз в 500 000 руб.

По словам гендиректора РСВ Алексея Комиссарова, целей у конкурса было две: дать IT-специалистам возможность показать свои способности, а также получить интересные решения реальных IT-задач органов власти, госкорпораций и компаний, пригодные для внедрения.

Олег Мансуров, руководитель «Цифрового прорыва», уверяет, что на получение результатов, достигнутых на хакатонах за 48 часов, в компаниях при классическом режиме разработки ушли бы месяцы.