Многие команды вовлечены в работу только на бумаге

Хотя каждый член команды вроде бы предан работодателю и радеет за дело

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Варвара Гранкова

Недавнее глобальное исследование ADP Research Institute показало, что, если сотрудники считают себя частью команды, их вовлеченность в работу возрастает вдвое. Руководителям важно понимать взаимосвязь вовлеченности и коллектива, поскольку вовлеченность – двигатель производительности. Однако исследование, которое мы проводили для компании Oracle и британской организации Engage for Success, показало, что команды вкладываются в работу меньше, чем кажется.

В течение трех лет мы беседовали с лидерами рабочих коллективов, проводили эксперименты с фокус-группами, наблюдали за совещаниями и собирали метрики вовлеченности в 41 команде из девяти отраслей. Оказалось, что треть команд попадает в категорию псевдововлеченных, как мы ее обозначили. Эти команды кажутся вовлеченными по результатам опросов и в глазах менеджмента: сотрудники часто удовлетворены работой, преданы компании и готовы порекомендовать работодателя другим. Но мы обнаружили, что они также демонстрируют глубокие признаки отстраненности: антипатию к коллегам и нечестность по отношению к менеджерам.

Членов таких команд отличает высокая заинтересованность на индивидуальном уровне, готовность форсировать собственную карьеру, но не работать на коллектив. Как руководителю понять, что его команда относится как раз к таким коллективам? Важно отслеживать следующие три признака:

Разобщенность усилий