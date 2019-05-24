Менеджмент / Карьера

Пять приемов для восстановления испорченных отношений с коллегами

Конфликты и споры с коллегами неизбежны – но нужно продолжать совместную работу

У каждого из нас хотя бы однажды случался неприятный разговор с коллегой, после которого мы сожалели не только о сказанном, но и о сделанном и о том, какую реакцию вызвали наши действия. А исправить ошибки трудно. Приведу в пример случай, произошедший между Вишалом и Сонал, двумя руководителями технологической компании средних размеров.

На встрече руководителей Сонал предложила новую идею, затрагивавшую область, над которой команда Вишала уже работала. Первая реакция Вишала последовала незамедлительно: он перебил Сонал, чтобы объяснить, почему ее идея не очень хороша. В ответ Сонал повысила голос и ехидно возразила: «Вишал, если бы твоя команда укладывалась в сроки, этого разговора не случилось бы».

Между Вишалом и Сонал завязалась перепалка – они друг друга не слышали, а остальные присутствующие делали вид, что читают в своих смартфонах что-то очень важное. После окончания встречи Вишал и Сонал покинули комнату для переговоров и перестали общаться друг с другом.

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