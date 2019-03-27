Как добиться, чтобы к вашему мнению прислушались коллеги и начальство?

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Варвара Гранкова

Вы замечаете, что к кому-то несправедливо относятся. Слышите оскорбительные фразы. Не соглашаетесь с мнением большинства. Хотите предложить новую идею на важном совещании. Нам кажется, что, когда возникнет такая ситуация, мы обязательно выскажемся и вмешаемся. Но на самом деле нам по целому ряду причин бывает очень трудно высказаться, когда этого требуют обстоятельства. Исследования показывают, что большинство людей бездействуют, а затем ищут оправдание собственному бездействию. Но ведь долг хорошего работника, отзывчивого коллеги или вдумчивого лидера – смело высказывать свое мнение. Как же это сделать?

1. Признайте, что это психологически тяжелая задача

Исследования показывают, что люди, которые выполняют непростые и важные задачи, чаще доводят дело до конца, если осознают их сложность. Чтобы научиться высказывать свое мнение, важно понять разницу между верой в свои силы и наивной уверенностью в том, что дело пустяковое.

Простой пример: профессор психологии в Нью-Йоркском университете Габриэль Эттинген изучала поведение женщин, которые следовали программе снижения веса. Она выяснила, что женщины, которые верили в свой успех, потеряли на 11,8 кг больше, чем те, кто сомневался в своих силах. Однако женщины, убежденные в том, что справятся без особого труда, потеряли на 10,9 кг меньше тех, кто смотрел на задачу реалистично.