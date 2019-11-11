Как старшее поколение может помочь бизнесу

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Варвара Гранкова

У работодателей немало предрассудков: гендерных, расовых и культурных. И одно из самых вредных и спорных предубеждений связано с возрастом: мы часто оцениваем людей по возрасту, и в последнее время эта проблема приобретает все больший масштаб.

Несколько лет назад в исследовании для компании Deloitte мы задали один и тот же вопрос представителям более 10 000 организаций: «В вашей компании возраст считается конкурентным преимуществом или наоборот?» Как и ожидалось, более двух третей компаний сочли пожилой возраст сотрудников конкурентным недостатком. К тому же выводу пришли и представители Американской ассоциации пенсионеров: две трети людей в возрасте от 45 до 74 лет сталкивались с возрастной дискриминацией.

Другими словами, если вы старше, на фоне более молодых коллег вас могут считать менее способным и в меньшей степени готовым адаптироваться, браться за поставленные задачи и пробовать что-то новое.

В последнее время об этом часто говорят, потому что средний возраст работников быстро растет. По прогнозам, в следующем году людей в возрасте от 60 лет станет больше, чем детей в возрасте до пяти лет, а к 2025 г. 25% всех работников в США и Великобритании будут старше 55 лет. На самом деле именно эта группа работающего населения растет быстрее всего практически во всех странах мира. В США с 2018 г. число вакансий превышает число соискателей.