Кто придумывает скучную работу

В этом году в The Guardian вышла статья о том, что с работниками склада Amazon обращаются «хуже, чем с роботами». Комплектовать заказы приходится бегом, и даже отлучиться на несколько минут многие не могут себе позволить, так как за ними ведется непрестанное электронное наблюдение. СМИ подтверждают рост рабочей нагрузки, а авторы популярных книг сетуют на демотивирующий труд.