Кто придумывает скучную работу
В этом году в The Guardian вышла статья о том, что с работниками склада Amazon обращаются «хуже, чем с роботами». Комплектовать заказы приходится бегом, и даже отлучиться на несколько минут многие не могут себе позволить, так как за ними ведется непрестанное электронное наблюдение. СМИ подтверждают рост рабочей нагрузки, а авторы популярных книг сетуют на демотивирующий труд.
Мы считаем, что отсутствие вовлеченности, выгорание и неудовлетворенность сотрудников являются результатом плохого планирования работы. С психологической точки зрения хорошее планирование означает, что у сотрудников есть интересные задачи, им предоставлено достаточно самостоятельности, они не изолированы от окружающего мира и имеют приемлемые условия труда: разумные рабочие нагрузки, четкие обязанности и эмоциональное давление, с которым можно справиться.
Работодателям хорошее планирование трудовых процессов дает возможность максимально использовать и развивать свои кадры, предоставляя им все большую свободу действий. А эта свобода – один из сильнейших стимулов вовлеченности и инновационного мышления у сотрудников. Когда же работа спланирована плохо, все наоборот. Имеющиеся обязанности могут стать невыносимыми и демотивирующими, особенно те, что подразумевают много повторяющихся и жестко контролируемых задач или чрезмерные требования, создающие большой стресс для сотрудников.
Почему же, несмотря на преимущества продуманных рабочих процессов, во многих компаниях дела обстоят плохо? Компании склонны искать причины в слабости профсоюзов или недостатках трудового законодательства. Однако наши исследования говорят о том, что дело не только в них.