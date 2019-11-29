Как инженеры из Петербурга выпускают необычную обувь

«Лекала для обуви и одежды очень похожи конструкторские чертежи», – говорят Александр и Маргарита Кутуковы. Александру 38 лет, Маргарите - 33 года. После окончания вуза они несколько лет работали инженерами. Александр проектировал оборудование для машиностроения. Он увлекался фотографией, и его расстраивало, что он создает только конструкторскую документацию, а ее фотографировать неинтересно. Маргарита следили за модными тенденциями и подрабатывала, продавая одежду знакомым. И в 2013г. Александр и Маргарита открыли небольшое ателье по пошиву одежды. Шили вещи по индивидуальному заказу, такие, какие сами хотели бы носить, например, на вечеринках с электронной музыкой. «Я рос в 90-е и помню, что такое рейв», – шутит Александр. Выкройки делали сами – инженерам это нетрудно. Клиентов находили с помощью группы в соцсетях. Выручка была маленькой, но на жизнь хватало. Во время примерок Кутуковых спрашивали, есть ли у них подходящие аксессуары и обувь. Их не было. И тогда Александр и Рита сделали технический рисунок женских ботильонов на толстой подошве и попросили профессиональных сапожников сшить их. Модель назвали Seg. Брутальная красота, описывает ее Александр. Пробные пары протестировали на себе и друзьях. Модель была базовой и подходила к разным вещам – вскоре клиенты стали заказывать ботильоны. Мерки с них снимали в ателье, а изделия шили в сапожных мастерских. В 2016 г. Александр и Рита создали собственный бренд Sintezia. Супруги начали с ботфортов, сандалий на толстой подошве и ботильонов, а позже стали выпускать и нестандартную обувь в архитектурном стиле: прозрачные ботильоны, полусапожки с квадратным носом и каблуки с искусственной травой. Начав с нуля и практически без стартового капитала, за три года Александр и Рита произвели более 10 000 пар и открыли магазины в Санкт-Петербурге, Москве и Краснодаре. По подсчетам Александра, в 2019 г. выручка Sintezia составит около 30 млн руб.