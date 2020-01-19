Почему интернет-маркетинг часто несправедлив

Как работают алгоритмы персонализации? Предположим, что вашей компании нужно идентифицировать наиболее восприимчивых к скидкам клиентов. А для обучения алгоритма планируется использовать накопленную статистику за прошлые периоды. Если среди характеристик клиентов, используемых для машинного обучения, есть демографические параметры, в конечном итоге алгоритм с высокой вероятностью выдаст разные рекомендации для разных демографических групп. Нередко города и районы делятся по этническим и социальным признакам, а данные об истории просмотров пользователя соотносятся с его географическим положением (например, через IP-адрес или историю поиска). Возможно, пользователи из районов с высоким уровнем дохода или из районов, заселенных преимущественно представителями одной национальности или расы, были наиболее чувствительны к скидкам. Клиенты с высокими доходами могут позволить себе приобрести что-то за полную стоимость, но они в принципе чаще делают покупки через интернет и знают, когда можно ожидать снижения цен. Алгоритм, обученный на таких статистических данных, научится предлагать больше скидок белым состоятельным клиентам.