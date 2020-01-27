Какая корпоративная культура нужна вашему бренду

Типы брендов – это не то же самое, что архетипы, которые классифицируют бренды в соответствии с классическими типами персонажей (такими, как герой, шут или мудрец). Архетипы брендов помогают разработать историю и стиль изложения в рекламных кампаниях и других коммуникациях. А типы брендов – это стратегические способы конкуренции и позиционирования брендов относительно друг друга. Например, Patagonia относится к типу сознательного бренда, потому что компания известна своей миссией устойчивого развития, в то время как Apple – это инновационный бренд, который стремится выпускать новые продукты.