Какая корпоративная культура нужна вашему бренду
Организация, которая провозглашает такие ценности, как хорошая репутация и командная работа, ничем не отличается от других. Чтобы дифференцироваться на рынке, компании необходимо создать уникальную организационную среду, которая воспитывает соответствующее отношение и поведение сотрудников. Если культура компании интегрирована с индивидуальными особенностями бренда, сотрудники с большей вероятностью будут принимать решения и предпринимать действия, соответствующие идеям бренда.
Можно для начала проанализировать различные типы брендов и понять, к какому из них относится ваша компания. Типы брендов объединяет один и тот же стратегический подход или одна и та же установка в формировании конкурентного позиционирования.
Типы брендов – это не то же самое, что архетипы, которые классифицируют бренды в соответствии с классическими типами персонажей (такими, как герой, шут или мудрец). Архетипы брендов помогают разработать историю и стиль изложения в рекламных кампаниях и других коммуникациях. А типы брендов – это стратегические способы конкуренции и позиционирования брендов относительно друг друга. Например, Patagonia относится к типу сознательного бренда, потому что компания известна своей миссией устойчивого развития, в то время как Apple – это инновационный бренд, который стремится выпускать новые продукты.
Существует всего девять основных типов брендов. Некоторые из этих типов имеют совпадающие особенности, а некоторые характеристики свойственны (или должны быть свойственны) всем брендам. Например, сервис должен быть хорошим всегда. Но для сервисных брендов высококачественное обслуживание клиентов превыше всего – и стратегии таких марок, текущая деятельность и в конечном счете ценность для клиентов строятся вокруг дифференциации через отличный сервис.