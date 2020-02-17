Где взять кадры, если на рынке труда их нет

Пока в ответ на эту тенденцию работодатели ведут войну за высококлассных специалистов, стараясь их перекупить или увести друг у друга, вместо того чтобы взращивать таланты внутри компании. В постоянной гонке за кандидатами на вакантные должности многие фирмы охотно тратят миллиарды на то, чтобы нанять или переманить к себе работников, но неохотно инвестируют в обучение действующих сотрудников, равно как и в новых претендентов без необходимых навыков – возможно, из страха, что только что обученных специалистов мигом уведут к себе внезапно заинтересовавшиеся конкуренты. Сумма, которую тратит компания на одного сотрудника (в среднем около $1000 в год), составляет лишь малую долю расходов на наем (которая, по большинству оценок, составляет около $4000). И хотя за последние пять лет общая сумма, потраченная работодателями на обучение сотрудников, выросла, в 2018 г. крупные компании в действительности затратили меньше средств на обучение каждого отдельного сотрудника, чем годом ранее. А согласно опросу, который мы недавно провели, 70% работодателей либо уже расторгли договоры с некоторыми работниками из-за введения новых технологий, либо планируют это сделать. Тем временем некоторые компании, в том числе Netflix, заходят еще дальше – они заманивают к себе работников, предлагая им зарплаты вдвое больше, чем те получают на текущем месте работы.