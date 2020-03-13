Как семья из Ярославля открыла свечной заводик

Дядя 32-летней Татьяны Мазур держит небольшую пасеку из 15 ульев. В месяц она производит около 10 кг пчелиного воска. В 2015 г. Татьяна родила ребенка и переехала из Ярославля в Сочи, ее муж Ярослав получил там работу в магазине эзотерических сувениров. Магазинчик торговал оберегами, амулетами и другими предметами, притягивающими везение, богатство, помогающими в работе, любви и проч. Ярослав пытался найти для него новые товары. Чтобы занять себя в чужом городе, супруги сделали несколько свечей из пчелиного воска с дядиной пасеки: расплавили воск на плите, залили его в формы, сплели фитили из хлопковой нити. Свечи с медовым ароматом, выставленные на продажу в магазине в Сочи, понравились посетителям. Самой популярной стала зеленая свеча с добавлением мяты и базилика, обвязанная тесемочкой с надписью «для финансового благополучия», – ее зажигают, чтобы притянуть деньги, рассказывает Татьяна.