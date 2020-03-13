Как семья из Ярославля открыла свечной заводик
Дядя 32-летней Татьяны Мазур держит небольшую пасеку из 15 ульев. В месяц она производит около 10 кг пчелиного воска. В 2015 г. Татьяна родила ребенка и переехала из Ярославля в Сочи, ее муж Ярослав получил там работу в магазине эзотерических сувениров. Магазинчик торговал оберегами, амулетами и другими предметами, притягивающими везение, богатство, помогающими в работе, любви и проч. Ярослав пытался найти для него новые товары. Чтобы занять себя в чужом городе, супруги сделали несколько свечей из пчелиного воска с дядиной пасеки: расплавили воск на плите, залили его в формы, сплели фитили из хлопковой нити. Свечи с медовым ароматом, выставленные на продажу в магазине в Сочи, понравились посетителям. Самой популярной стала зеленая свеча с добавлением мяты и базилика, обвязанная тесемочкой с надписью «для финансового благополучия», – ее зажигают, чтобы притянуть деньги, рассказывает Татьяна.
В ноябре 2015 г. супруги открыли свечное производство в родном Ярославле. Первые свечи сделали на кухне. Часть продали на ярмарке, часть предложили на реализацию в местные магазины. Помимо воска и хлопка в них добавляли шалфей, базилик, вереск, можжевельник, полынь, василек, листья березы, ромашку и др. Свечи были очень простые, но ароматные, вспоминает Татьяна. Стоят они от 40 до 550 руб. в рознице. В 2019 г. выручка Candle Mint составила примерно 9 млн руб., операционная рентабельность производства – 40%.
В ноябре и декабре 2015 г. выручка свечного заводика составила примерно 8000 руб. Негусто, подумали супруги и начали искать оптовых покупателей. Мазуры звонили в магазины в разных городах России и предлагали свечи, иногда по нескольку раз. Но хозяйственные и интерьерные магазины не спешили брать свечи у никому не известного поставщика из Ярославля, вспоминает Татьяна.
Зато свечи из воска и трав заинтересовали закупщиков магазинов сувениров и эзотерики. Весной 2016 г. предприниматели сделали шесть видов свечей разных форм и цветов по заказу магазина эзотерики (его общая сумма составляла около 30 000 руб.). «В детстве мы любили колядовать, гадать на свечном воске и сохранили интерес к мистике», – рассказывает основательница Candle Mint. Супруги купили формы для свечей, изучили, какие сочетания трав и цветов считаются благоприятными, и сделали свечи для привлечения удачи, стабильности в работе, денежного везения, помощи в судебных тяжбах и любви и др.