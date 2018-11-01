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Менеджмент / Предпринимательство

Как заработать миллионы на древнем типографском станке

И кому нужны визитные карточки под старину
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«Чем оригинальнее визитка, тем больше шансов, что человек не выбросит ее через пару дней», – говорит 29-летний москвич Александр Елисеев. Типовые визитки ему не нравились своей безликостью, и он загорелся идеей сделать карточки под старину из плотной бумаги с тиснением. Елисеев, работавший дизайнером в рекламном агентстве, часто бывал на профессиональных выставках. Однажды он услышал от коллег, что за рубежом можно купить отремонтированный антикварный печатный станок.

В конце 2013 г. Елисеев нашел в Москве поставщика, который согласился привезти из Великобритании тигельную печатную машину немецкой фирмы Heidelberg 1981 года выпуска. Станок обошелся Елисееву в 500 000 руб. с учетом доставки. Деньги Елисеев одолжил у знакомого предпринимателя. Тогда же он уволился и открыл мастерскую Hardcore Studio. Необычные, хотя и дорогие визитки стали пользоваться спросом. В 2017 г. выручка ООО «Хардкор» составила 21 млн руб., а чистая прибыль – 4,5 млн руб.

Под прессом

Тигельный пресс печатает методом высокой печати, который в современных типографиях почти не используется. Процесс хлопотный и длительный, говорит Елисеев. Сначала нужно изготовить печатную форму – полимерную пленку с выпуклыми буквами, ее приклеивают к неподвижной плите станка. Ролики машины наносят краску на выпуклые элементы печатной формы, а затем пресс прижимает к форме бумагу, и на ней остается рельефный отпечаток. Машина за один проход наносит на материал только один цвет. Если на бумаге надо напечатать элемент другой краской, нужно изготовить еще одну печатную форму и повторить все действия. Елисеев осваивал машину около трех месяцев. Посоветоваться было не с кем – пришлось учиться по видеоинструкциям в интернете и читать профильные американские форумы. Поначалу дело шло медленно: Елисеев печатал 100 визиток 10–11 дней. Печатные формы он заказывал в сторонней компании по 400 руб. за штуку.

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