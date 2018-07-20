Как два брата из Нижневартовска стали делать кошельки из полиэтилена

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Михаил и Алексей Леонтьевы променяли кожаные кошельки на бумажники из полиэтилена и сделали на этом бизнес ЛИЧНЫЙ АРХИВ

31-летние Алексей и Михаил Леонтьевы хорошо помнят свои первые кошельки. Братья купили два одинаковых портмоне на рынке в родном Нижневартовске перед отъездом в университет ИТМО Санкт-Петербурга. Близнецы выбрали большие кожаные кошельки, чтобы выглядеть солидно.

А летом 2008 г. братья уехали в Нью-Йорк по программе Work and Travel, устроились там водителями велотакси, и большие кошельки стали обузой. «Было жарко, мы работали в одних футболках и шортах. А портмоне не помещалось в карманы», – вспоминает Михаил. Тогда он заметил, что коллега-американец складывает купюры в почтовый конверт. Оказалось, что так делают многие: часть почтовых конвертов в США производят из непромокаемого прочного материала под названием «тайвек».

Простое изобретение привело Леонтьевых в восторг, потом они еще долго рассказывали о нем друзьям в России. А спустя пять лет – в 2013 г. – братья впервые сами вручную собрали 200 кошельков из тайвека. Теперь они продают в год по 30 000 кошельков и других аксессуаров из тайвека под маркой New Wallet на 6 млн руб. В рознице кошельки стоят 890–990 руб.

Что такое тайвек

Материал тайвек был разработан американской химической компанией DuPont 50 лет назад. Тайвек производят из тонких непрерывных нитей полиэтилена, которые соединяются под воздействием тепла и давления. Материал напоминает бумагу, но только внешне: тонкое полотно не пропускает пар, не рвется и отталкивает воду. Изначально тайвек использовали для изоляции домов, а позднее из него стали шить защитные костюмы и чехлы для медицинских инструментов. Затем на синтетическую бумагу обратили внимание и зарубежные дизайнеры: из тайвека стали производить аксессуары, подарочные пакеты, сумки и даже обувь. Ежегодно в мире продается тайвека на $3 млрд, говорит представитель по маркетингу и продажам DuPont в России и СНГ Кирилл Пензов.

Пензов рассказывает, что среди российских дизайнеров мода на тайвек появилась около трех лет назад. Он вспоминает, что Михаил и Алексей были одними из первых, кто стал применять синтетическую бумагу для производства аксессуаров в Санкт-Петербурге. Тайвек – хорошая замена традиционным материалам. Синтетическая бумага имеет интересную фактуру, к тому же тайвек в 3 раза дешевле кожи, говорит дизайнер Дарья Ямпольская, которая год назад начала шить сумки из тайвека.

Раскроить и сложить