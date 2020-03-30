EY оценила готовность российского бизнеса к эпидемии коронавируса
100% крупных компаний успели отреагировать на распространение коронавируса и позаботиться о сотрудниках, показал опрос 72 крупнейших и крупных компаний, проведенный компанией EY.
По состоянию на 26 марта все опрошенные работодатели принимают меры профилактики коронавирусной инфекции в трудовых коллективах. 86% работодателей измеряют температуру, 93% предоставили средства дезинфекции, 53% обеспечили масками, а 25% компаний даже оплачивают сотрудникам такси, чтобы они не пользовались общественным транспортом по дороге на работу и домой.
По данным EY, 97% компаний частично или полностью перевели персонал на удаленную работу, 82% организаций отменили все служебные командировки по России, 74% полностью ограничили встречи с клиентами и контрагентами.
У 90% респондентов информационные системы в целом готовы для массового перехода персонала на удаленную работу, у 32% есть инструменты для удаленного мониторинга и учета рабочего времени персонала.
А что же с отправленными на карантин работниками, чьи обязанности невозможно выполнять дистанционно? 67% компаний будут искать возможности для организации их работы в удаленном режиме, 38% предоставят им ежегодный основной отпуск, 24% организаций оплатят простой, а 17% отправят в отпуск за свой счет.
64% работодателей ожидают, что текущая ситуация негативно скажется на показателях бизнеса. Тем не менее 94% участников уверяют, что не планируют менять систему оплаты труда из-за перехода на удаленную работу. А 61% компаний сообщили, что не собираются менять плановый процент повышения зарплат на этот год. Медианное значение повышения – 5%.
С 16 марта крупные компании стали дружно объявлять о мерах по противодействию распространению коронавируса COVID-19 и отправлять офисных сотрудников на удаленную работу. Например, сталелитейные компании отменили в гигиенических целях даже бесконтактное тестирование на алкоголь, заменив его измерением температуры.
На текущей нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля у Выксунского металлургического завода (входит в группу ОМК) две главные задачи, сообщил представитель ОМК: сохранить здоровье сотрудников и других жителей Выксы, а также обеспечить бесперебойную работу производства, сохранив экономическую и социальную стабильность в регионе. Поэтому производственный персонал основных производств продолжает работать по графику, а административный персонал трудится дистанционно из дома. Завод рассматривает возможность временной приостановки тех линий, которые в ближайшее время не будут загружены заказами, чтобы их сотрудники оставались дома, сообщил представитель ОМК.
Сменный персонал предприятий «Фосагро», который поддерживает непрерывный цикл производства, будет работать по установленному графику, сообщил представитель «Фосагро». Среди линейных руководителей (ИТР) на этот период организовано дежурство. Административно-управленческий состав, который уже работает удаленно, останется дома.
Производственный персонал проходит медицинский контроль, в том числе по измерению температуры тела бесконтактными термометрами, компенсируются расходы на бензин при пользовании личным автотранспортом, закупаются тесты для обследования на коронавирусную инфекцию. На проходных установлен интервал между проходящими через турникет работниками – не менее 1,5 м. Для установки на проходных предприятий закуплены потоковые тепловизоры. Все работники предприятий полностью обеспечены масками. В достаточном количестве имеются респираторы, противоинфекционные костюмы, антисептические и дезинфицирующие средства, говорит представитель «Фосагро».
Компания также вместе с Российским фондом прямых инвестиций реализует пилотный проект по применению новейшей системы экспресс-тестирования. Первая партия экспресс-тестов была доставлена в Кировск и Апатиты, где проживают сотрудники горнодобывающих и обогатительных производств «Фосагро», говорит представитель компании.
Данные опросов сотрудников компаний всех размеров в целом показывают менее благополучную картину. По состоянию на 20 марта 85% из 4000 участников опроса, проведенного порталом Rabota.ru, продолжали ходить на работу. И только 3% рассказали о переходе всего штата компании на удаленную работу из дома.
А 25 марта Роструд объявил о запуске опроса «Работа в период пандемии коронавируса», который продлится до 21 мая. Согласно промежуточным результатам, 47,9% из 8889 респондентов – посетителей портала «Работа в России», проголосовавших к 30 марта, заявили, что их наниматели не приняли никаких мер для профилактики коронавирусной инфекции у сотрудников.
65% респондентов сообщили, что их руководство не приняло никаких дополнительных мер для организации работы в нынешней неблагоприятной эпидемиологической обстановке. И только 18% рассказали, что руководство организовало удаленную работу большинства сотрудников.