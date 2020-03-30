EY оценила готовность российского бизнеса к эпидемии коронавируса

На текущей нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля у Выксунского металлургического завода (входит в группу ОМК) две главные задачи, сообщил представитель ОМК: сохранить здоровье сотрудников и других жителей Выксы, а также обеспечить бесперебойную работу производства, сохранив экономическую и социальную стабильность в регионе. Поэтому производственный персонал основных производств продолжает работать по графику, а административный персонал трудится дистанционно из дома. Завод рассматривает возможность временной приостановки тех линий, которые в ближайшее время не будут загружены заказами, чтобы их сотрудники оставались дома, сообщил представитель ОМК.