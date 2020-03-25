Мы очень привыкли полагаться на государство или работодателей, но оказавшись на карантине, мы остаемся наедине с собой. У нас появляется хороший шанс критически оценить свои перспективы и наметить конкретный план развития на ближайшие три месяца. В первые дни важно будет заранее выделить время в своем графике на образовательные задачи и войти в ритм: например, три раза в неделю по полчаса я учусь программированию, два раза по часу изучаю лучшую практику других компаний и слушаю бесплатные вебинары, каждый час медитирую перед сном. Именно сейчас закладываются новые компетенции и принципы работы, по которым будет жить мир в будущем. И не следует упускать эту возможность.