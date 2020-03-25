Как учиться, находясь на карантине
Коронавирус за считанные дни сделал то, на что самые прогрессивные компании планировали потратить годы и миллионы инвестиций – перевел многих сотрудников на удаленную работу и заставил спешно внедрять гибкие модели управления.
Пока это вызвало множество неудобств: десятки новых рабочих групп и хаос в мессенджерах, бесконечные онлайн-совещания и сложные переговоры с семьей по поводу удобного рабочего пространства в квартире. Но издержки шокового переключения на удаленный формат скоро пройдут. Большая часть компаний перейдет на более продуктивный ритм работы в условиях социального дистанцирования. У сотрудников появится больше свободного времени.
Как использовать высвободившееся время с пользой для себя и компании? И чем отличается привычное образование от образования на карантине?
В период карантина ответственность сотрудника за собственное развитие возрастает. Ждать, когда работодатель расскажет вам, как правильно пользоваться новыми инструментами удаленной работы (Teams, Trello, Jira и многие другие), – слишком большая роскошь сегодня. Чтобы освоить эти навыки, не нужно проходить курсы и тренинги – лучше работает принцип обучения на производстве. Все инструкции можно найти в интернете или узнать у более опытных коллег.
Любой кризис требует не только необходимых, но и излишних знаний, потому что сегодня может понадобиться одно, а завтра – другое. Поэтому образование должно быть избыточным, выходить за пределы узкой специализации. Например, менеджерам важно улучшить навыки цифрового общения, кризисной коммуникации, тренировать психологическую устойчивость и развивать критическое мышление. Мы какое-то время назад ввели в программы гуманитарный блок и развиваем эти способности в процессе совместного чтения книг, обсуждения фильмов, анализа текстов. Этот культурный пласт становится основой для рефлексии и обогащения собственного опыта за счет примерки на себя опыта чужого.
Современное образование строится на принципах разнообразия, и домашняя самоизоляция здесь не помеха. Помогут книги и фильмы, просмотр онлайн-концертов и виртуальные экскурсии по музеям, медитация (и даже пятничные виртуальные посиделки в Skype или Zoom с друзьями и коллегами). Чтобы это все же было образованием, а не развлечением, полезно вести на карантине дневник, в котором можно описывать и анализировать новый образовательный опыт.
Работодателю, по большому счету, не так важно, насколько вы поумнеете за время карантина. Оцениваться будут результаты вашей работы и вклад в решение задач, стоящих перед компанией. Сейчас большинство компаний вынуждены работать в режиме выживания и самосохранения. Непонятны сроки и последствия карантина. Очевидно, что придется адаптироваться к новым условиям, менять бизнес-модели и принципы работы. И хотя готового рецепта изменений сейчас ни у кого нет, можно заранее проработать несколько компетенций и тем.
Изучение новых бизнес-моделей. Можно посмотреть, на чем зарабатывают компании из других отраслей или конкуренты, в первую очередь – цифровые компании. Нужно внимательно изучить отчеты компаний, их презентации, обзоры консалтинговых фирм, лекции лидеров бизнеса – все, что поможет взглянуть на деятельность вашей компании и вашу работу по-другому. Ближайшие месяцы после карантина – это ситуация развития при нулевом бюджете, и будут цениться решения, позволяющие достичь результата с меньшим количеством ресурсов. Чтобы понять и прочувствовать философию этого подхода, мы рекомендуем посмотреть фильм «Человек, который изменил все» (Moneyball) – он является обязательным к просмотру для всех студентов Московской школы управления «Сколково».
Разработка продуктов и услуг. Из кризиса быстрее выйдут те компании, которые сумеют быстро вывести на рынок новые продукты. Нужны компетенции по анализу потребительского поведения и созданию правильного клиентского опыта, разработке продуктов и масштабированию производства. Освоить новые компетенции поможет сотня доступных онлайн-курсов, их можно изучить за месяц интенсивной работы.
Цифровые навыки. В последние годы самыми нужными считаются т. н. гибридные компетенции, которые объединяют в себе традиционные управленческие и новые цифровые навыки (например, цифровой маркетинг или цифровые финансы). Все, что связано с анализом больших данных и базовыми навыками программирования, будет востребовано. Погрузиться в тему можно с помощью бесплатных курсов на Coursera (например, «Наука о данных») которые делаются совместно ведущими университетами и технологическими компаниями.
Мы очень привыкли полагаться на государство или работодателей, но оказавшись на карантине, мы остаемся наедине с собой. У нас появляется хороший шанс критически оценить свои перспективы и наметить конкретный план развития на ближайшие три месяца. В первые дни важно будет заранее выделить время в своем графике на образовательные задачи и войти в ритм: например, три раза в неделю по полчаса я учусь программированию, два раза по часу изучаю лучшую практику других компаний и слушаю бесплатные вебинары, каждый час медитирую перед сном. Именно сейчас закладываются новые компетенции и принципы работы, по которым будет жить мир в будущем. И не следует упускать эту возможность.