Как бизнесу реагировать на абсурдные отзывы

Как бизнесу реагировать на абсурдные отзывыКоторые оставляют потребители о его товарах или услугах
Абсурдные отзывы основаны на нереалистичных ожиданиях клиентов или на вещах, на которые компания никак не могла повлиять. Вот примеры:
«Не такой уж он великий». 1 звезда (отзыв о национальном парке Великий каньон, yelp.com);
«Просто большая железяка, ничего интересного». 1 звезда (отзыв об Эйфелевой башне, tripadvisor.com);
«Мороженое было слишком холодным». 1 звезда (отзыв о ресторане McDonald’s, yelp.com).
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