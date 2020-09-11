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Как бизнесу реагировать на абсурдные отзывы

Которые оставляют потребители о его товарах или услугах
Лея Данн Томас Эллард Кэтрин Уайт
Варвара Гранкова

Абсурдные отзывы основаны на нереалистичных ожиданиях клиентов или на вещах, на которые компания никак не могла повлиять. Вот примеры:

«Не такой уж он великий». 1 звезда (отзыв о национальном парке Великий каньон, yelp.com);

«Просто большая железяка, ничего интересного». 1 звезда (отзыв об Эйфелевой башне, tripadvisor.com);

«Мороженое было слишком холодным». 1 звезда (отзыв о ресторане McDonald’s, yelp.com).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных