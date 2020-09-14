Как стартапу не упустить свой шанс во время питча

В качестве полевого эксперимента мы провели четыре конкурсные презентации среди обучающихся на бизнес-программах предпринимателей и попытались установить, влияет ли порядковый номер участника на заинтересованность инвесторов и если да, то каким образом. В музыке и спорте выступающие ближе к концу соревнований обычно занимают более высокие места, потому что судьи склонны концентрироваться на том, что в каждой следующей программе удалось лучше, чем в предыдущих. Логично было предположить, что подобные эффекты будут иметь место и в нашем случае. С другой стороны, конкурсные презентации проектов можно сравнить с состязательными дискуссиями, в которых первый выступающий получает преимущество, потому что оценивающие привязываются к изначальной аргументации и могут быть менее восприимчивы к другим идеям.