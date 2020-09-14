Как стартапу не упустить свой шанс во время питча

Как стартапу не упустить свой шанс во время питчаИ почему важна очередность выступлений перед инвесторами
Исследования свидетельствуют, что во многих конкурсах очередность выступлений участников может оказывать существенное влияние на оценки судей. В некоторых музыкальных и спортивных состязаниях, к примеру, преимущество получают те, кто исполняет свои программы последними, а в коммерческих презентациях и диспутах выигрышнее быть первым. Как же влияет на шансы соискателей очередность в конкурсах кратких презентаций (питчей) стартапов?
В качестве полевого эксперимента мы провели четыре конкурсные презентации среди обучающихся на бизнес-программах предпринимателей и попытались установить, влияет ли порядковый номер участника на заинтересованность инвесторов и если да, то каким образом. В музыке и спорте выступающие ближе к концу соревнований обычно занимают более высокие места, потому что судьи склонны концентрироваться на том, что в каждой следующей программе удалось лучше, чем в предыдущих. Логично было предположить, что подобные эффекты будут иметь место и в нашем случае. С другой стороны, конкурсные презентации проектов можно сравнить с состязательными дискуссиями, в которых первый выступающий получает преимущество, потому что оценивающие привязываются к изначальной аргументации и могут быть менее восприимчивы к другим идеям.
В каждом эксперименте мы пригласили в жюри местных инвесторов и предложили им оценить от 15 до 22 питчей. Порядковый номер проектам присваивался случайным образом, но мы обнаружили, что первые два выступления систематически получали от судей более низкие оценки, чем последующие.
Результаты подтвердились, когда мы проконтролировали демографические характеристики, которые, как считается, могут влиять на интерес инвесторов (в частности, расовые и гендерные факторы). Помимо этого в ожидании своего выступления участники находились в изолированной учебной аудитории, чтобы ни у кого не было возможности наблюдать и оценивать реакцию судей на презентации остальных, что давало бы необоснованное преимущество.