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Какое будущее ждет Кремниевую долину

И почему золотой век интернет-компаний, ориентированных на потребителей, подходит к концу
Маэль Гавэ
Варвара Гранкова

Безудержный рост и огромный приток венчурных денег, к которым привыкли технологические компании, скоро прекратятся. Компаниям придется менять бизнес-модели

Из-за пандемии и ограничительных мер стоимость многих публичных технологических компаний взлетела, пандемия COVID-19 ускорила массовое внедрение интернет-коммерции, онлайн-платежей, телемедицины и видеосвязи. Тем не менее есть признаки того, что золотой век онлайн-компаний Кремниевой долины, ориентированных на потребителей, подходит к концу.

Вот четыре основные причины происходящего.

1. Доминирование технологических гигантов – Facebook, Amazon, Alphabet (Google), Apple и Microsoft – стало подавляющим. Эти компании не просто забирают себе самых перспективных специалистов, но разрослись в своей и смежных сферах до таких размеров, что перекрывают кислород всем остальным и выстоять рядом с ними способны только лучшие из лучших. И прежде чем бизнес потенциальных соперников достигнет крупных масштабов, его попытаются сокрушить или купить. Такое господство влияет на технический прогресс и приводит к централизации капитала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных