Какое будущее ждет Кремниевую долину

Какое будущее ждет Кремниевую долинуИ почему золотой век интернет-компаний, ориентированных на потребителей, подходит к концу
Безудержный рост и огромный приток венчурных денег, к которым привыкли технологические компании, скоро прекратятся. Компаниям придется менять бизнес-модели
Из-за пандемии и ограничительных мер стоимость многих публичных технологических компаний взлетела, пандемия COVID-19 ускорила массовое внедрение интернет-коммерции, онлайн-платежей, телемедицины и видеосвязи. Тем не менее есть признаки того, что золотой век онлайн-компаний Кремниевой долины, ориентированных на потребителей, подходит к концу.
Вот четыре основные причины происходящего.
1. Доминирование технологических гигантов – Facebook, Amazon, Alphabet (Google), Apple и Microsoft – стало подавляющим. Эти компании не просто забирают себе самых перспективных специалистов, но разрослись в своей и смежных сферах до таких размеров, что перекрывают кислород всем остальным и выстоять рядом с ними способны только лучшие из лучших. И прежде чем бизнес потенциальных соперников достигнет крупных масштабов, его попытаются сокрушить или купить. Такое господство влияет на технический прогресс и приводит к централизации капитала.