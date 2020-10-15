Какое будущее ждет Кремниевую долину

1. Доминирование технологических гигантов – Facebook, Amazon, Alphabet (Google), Apple и Microsoft – стало подавляющим. Эти компании не просто забирают себе самых перспективных специалистов, но разрослись в своей и смежных сферах до таких размеров, что перекрывают кислород всем остальным и выстоять рядом с ними способны только лучшие из лучших. И прежде чем бизнес потенциальных соперников достигнет крупных масштабов, его попытаются сокрушить или купить. Такое господство влияет на технический прогресс и приводит к централизации капитала.