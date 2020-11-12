Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Менеджмент Эксклюзивно по подписке

В чем опасность предиктивной аналитики

Алгоритмы машинного обучения могут многое о нас узнать – в том числе самые важные и сокровенные вещи, которые мы бы предпочли никому не рассказывать
Эрик Сигель
Варвара Гранкова

Алгоритмы могут, например, угадать вашу сексуальную ориентацию или предсказать, беременны ли вы, собираетесь ли увольняться и рискуете ли умереть в ближайшее время. Ученые могут установить расу человека по лайкам в Facebook, а власти Китая используют технологии распознавания лиц, чтобы вычислять и отслеживать представителей уйгурского этнического меньшинства.

Знают ли алгоритмы все это на самом деле или лишь выдвигают обоснованные предположения? И если они просто делают выводы, как мог бы их делать любой человек, то что плохого в том, что они такие сообразительные? Рассмотрим несколько примеров.

Состояние здоровья

Пожалуй, самый известный случай излишней догадливости алгоритма в США – это история о том, как сеть супермаркетов Target предсказывала беременность своих покупательниц. В 2012 г. в The New York Times написали о том, как компании работают с данными. В статью вошла в том числе история о том, как отец узнал о беременности своей дочери-подростка благодаря тому, что Target присылала ей купоны на товары для младенцев, как будто предугадав события. Вполне вероятно, что эта история выдумана, и, даже если такое действительно произошло, это, судя по описанию методов Target, приведенному в той же статье, было простым совпадением, а не результатом сложной предиктивной аналитики. Но так или иначе история все равно показывает пример угрозы приватности, ведь, если маркетинговое отделение компании догадывается о беременности клиента, значит, оно без согласия пользователя выяснило значимую медицинскую информацию, с которой обычно имеют право работать только специально обученные медицинские сотрудники.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных