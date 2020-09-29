Как не стать жертвой фишинга

За последние 10 лет Райан Райт и Мэттью Дженсен смогли завладеть данными тысяч людей с помощью фишинга. Они не хакеры и не охотники за ценной информацией или деньгами. Они исследователи, которые работают с компаниями, университетами и правительствами по всему миру. Их цель – понять, почему мы так часто попадаемся на крючок фишеров и что могут сделать организации, чтобы снизить угрозу. Отделы корпоративной безопасности информируют сотрудников о фишинге – причине 90% утечек данных, но примерно треть вредоносных писем все равно оказываются прочитанными.