Как не стать жертвой фишинга

Как не стать жертвой фишингаТри рекомендации компаниям, как уменьшить угрозу
За последние 10 лет Райан Райт и Мэттью Дженсен смогли завладеть данными тысяч людей с помощью фишинга. Они не хакеры и не охотники за ценной информацией или деньгами. Они исследователи, которые работают с компаниями, университетами и правительствами по всему миру. Их цель – понять, почему мы так часто попадаемся на крючок фишеров и что могут сделать организации, чтобы снизить угрозу. Отделы корпоративной безопасности информируют сотрудников о фишинге – причине 90% утечек данных, но примерно треть вредоносных писем все равно оказываются прочитанными.
В эпоху пандемии из-за неразберихи и работы из дома, где так много отвлекающих факторов, бдительность снижается, и таких писем открывают еще больше, что на руку хакерам. Опираясь на свои исследования, Райт (профессор кафедры коммерции Университета Вирджинии) и Дженсен (доцент кафедры автоматизированных систем управления Университета Оклахомы) нашли способы сделать тренинги по вопросам безопасности эффективнее.
Добавьте осознанности. Во многих компаниях сотрудникам приходится раз или два в год проходить типовые тренинги. На этих занятиях неплохо преподносят основную информацию: каковы общие угрозы и как оценивать входящие сообщения. И все же однотипные инструкции не гарантируют результата. Напротив, спустя какое-то время они могут вызвать обратный эффект: информация станет хуже усваиваться, а во время занятий может появиться ложное чувство компетентности.
«Вместо того чтобы заставлять людей заучивать длинные списки постоянно меняющихся указаний, – говорит Райт, – нужно обратиться к более целостному методу». Он предлагает тренировать осознанность. Цель – стимулировать внимательное и аналитическое мышление.