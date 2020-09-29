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Как не стать жертвой фишинга

Три рекомендации компаниям, как уменьшить угрозу
Ведомости
Варвара Гранкова

За последние 10 лет Райан Райт и Мэттью Дженсен смогли завладеть данными тысяч людей с помощью фишинга. Они не хакеры и не охотники за ценной информацией или деньгами. Они исследователи, которые работают с компаниями, университетами и правительствами по всему миру. Их цель – понять, почему мы так часто попадаемся на крючок фишеров и что могут сделать организации, чтобы снизить угрозу. Отделы корпоративной безопасности информируют сотрудников о фишинге – причине 90% утечек данных, но примерно треть вредоносных писем все равно оказываются прочитанными.

В эпоху пандемии из-за неразберихи и работы из дома, где так много отвлекающих факторов, бдительность снижается, и таких писем открывают еще больше, что на руку хакерам. Опираясь на свои исследования, Райт (профессор кафедры коммерции Университета Вирджинии) и Дженсен (доцент кафедры автоматизированных систем управления Университета Оклахомы) нашли способы сделать тренинги по вопросам безопасности эффективнее.

Добавьте осознанности. Во многих компаниях сотрудникам приходится раз или два в год проходить типовые тренинги. На этих занятиях неплохо преподносят основную информацию: каковы общие угрозы и как оценивать входящие сообщения. И все же однотипные инструкции не гарантируют результата. Напротив, спустя какое-то время они могут вызвать обратный эффект: информация станет хуже усваиваться, а во время занятий может появиться ложное чувство компетентности.

«Вместо того чтобы заставлять людей заучивать длинные списки постоянно меняющихся указаний, – говорит Райт, – нужно обратиться к более целостному методу». Он предлагает тренировать осознанность. Цель – стимулировать внимательное и аналитическое мышление.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных