Как учить сотрудников с помощью виртуальной реальности

Солдаты, хирурги и астронавты уже несколько десятков лет учатся в виртуальной реальности (VR). Люди лучше всего обучаются на практике, c обратной связью после ошибок, поэтому в сферах с высокой ценой ошибки VR особенно удобна. Но последние несколько лет технологии сильно подешевели, и их все чаще используют многие корпорации из списка Fortune 500. Теперь VR-гарнитуры надевают обычные сотрудники, занимающиеся продажами, логистикой и поддержкой клиентов.