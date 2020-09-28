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Как учить сотрудников с помощью виртуальной реальности

Три практических примера, в которых VR оказалась лучше очного обучения
Джереми Бейленсон
Варвара Гранкова

Солдаты, хирурги и астронавты уже несколько десятков лет учатся в виртуальной реальности (VR). Люди лучше всего обучаются на практике, c обратной связью после ошибок, поэтому в сферах с высокой ценой ошибки VR особенно удобна. Но последние несколько лет технологии сильно подешевели, и их все чаще используют многие корпорации из списка Fortune 500. Теперь VR-гарнитуры надевают обычные сотрудники, занимающиеся продажами, логистикой и поддержкой клиентов.

В этой статье я разберу три таких примера. В одном случае сотрудников учили физическим действиям, в другом – разговорам и навыкам общения, а в третьем – корпоративной культуре. Все три курса окупились, и через каждый из них прошли тысячи сотрудников – ни в одном научном исследовании VR не было такой большой выборки. Курсы проводились на платформе для иммерсивного VR-образования Strivr.

Технические навыки

Есть сотни научных работ об изучении технических навыков с помощью VR. Проведено даже несколько метааналитических исследований, которые сравнивают, например, обучение хирургов через VR с другими методами обучения. Их результаты свидетельствуют, что VR-образование в целом не уступает очному, но помогает сэкономить деньги, а иногда и занимает меньше времени. Практика тоже подтверждает эти выводы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных