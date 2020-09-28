Как учить сотрудников с помощью виртуальной реальности

Как учить сотрудников с помощью виртуальной реальностиТри практических примера, в которых VR оказалась лучше очного обучения
Солдаты, хирурги и астронавты уже несколько десятков лет учатся в виртуальной реальности (VR). Люди лучше всего обучаются на практике, c обратной связью после ошибок, поэтому в сферах с высокой ценой ошибки VR особенно удобна. Но последние несколько лет технологии сильно подешевели, и их все чаще используют многие корпорации из списка Fortune 500. Теперь VR-гарнитуры надевают обычные сотрудники, занимающиеся продажами, логистикой и поддержкой клиентов.
В этой статье я разберу три таких примера. В одном случае сотрудников учили физическим действиям, в другом – разговорам и навыкам общения, а в третьем – корпоративной культуре. Все три курса окупились, и через каждый из них прошли тысячи сотрудников – ни в одном научном исследовании VR не было такой большой выборки. Курсы проводились на платформе для иммерсивного VR-образования Strivr.
Технические навыки
Есть сотни научных работ об изучении технических навыков с помощью VR. Проведено даже несколько метааналитических исследований, которые сравнивают, например, обучение хирургов через VR с другими методами обучения. Их результаты свидетельствуют, что VR-образование в целом не уступает очному, но помогает сэкономить деньги, а иногда и занимает меньше времени. Практика тоже подтверждает эти выводы.