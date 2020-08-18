Как правильно учить сотрудников онлайнЧтобы новые знания работников приносили пользу работодателю
Онлайн-обучение – новая реальность для работодателей, во время пандемии COVID-19 оно внезапно стало единственным способом развития сотрудников и наверняка надолго останется в тренде
Но если удаленное обучение останется с нами надолго, как сделать его таким же эффективным, как очное? Ведь многие ругают его за отсутствие живого общения, интерактивных форм обучения и оперативной обратной связи от преподавателей.
Многие базовые принципы одинаковы и у дистанционного, и у очного обучения, однако в онлайне есть особенности, которые нужно учесть при планировании образовательного процесса и внедрении изменений после обучения.
1. Интерактивный формат. При удаленном обучении ключевую роль играет личная мотивация сотрудника и дисциплина. Наша статистика показывает, что 58% людей, проходящих дистанционную учебу, планируют завершить курс, но только 22% реально это делают. Речь идет в первую очередь о видеокурсах, записанных заранее. Сотрудник может учиться в комфортном режиме (например, растянув курс на месяц или больше). Согласно исследованиям, меньше 10% студентов могут до конца досмотреть ролики продолжительностью больше 10 мин, значит, формат видеокурсов подойдет только сотрудникам с высокой мотивацией.