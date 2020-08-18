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Как правильно учить сотрудников онлайн

Чтобы новые знания работников приносили пользу работодателю
Анастасия Боровская , директор Русской школы управления

Онлайн-обучение – новая реальность для работодателей, во время пандемии COVID-19 оно внезапно стало единственным способом развития сотрудников и наверняка надолго останется в тренде

Но если удаленное обучение останется с нами надолго, как сделать его таким же эффективным, как очное? Ведь многие ругают его за отсутствие живого общения, интерактивных форм обучения и оперативной обратной связи от преподавателей.

Многие базовые принципы одинаковы и у дистанционного, и у очного обучения, однако в онлайне есть особенности, которые нужно учесть при планировании образовательного процесса и внедрении изменений после обучения.

1. Интерактивный формат. При удаленном обучении ключевую роль играет личная мотивация сотрудника и дисциплина. Наша статистика показывает, что 58% людей, проходящих дистанционную учебу, планируют завершить курс, но только 22% реально это делают. Речь идет в первую очередь о видеокурсах, записанных заранее. Сотрудник может учиться в комфортном режиме (например, растянув курс на месяц или больше). Согласно исследованиям, меньше 10% студентов могут до конца досмотреть ролики продолжительностью больше 10 мин, значит, формат видеокурсов подойдет только сотрудникам с высокой мотивацией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных