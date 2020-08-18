1. Интерактивный формат. При удаленном обучении ключевую роль играет личная мотивация сотрудника и дисциплина. Наша статистика показывает, что 58% людей, проходящих дистанционную учебу, планируют завершить курс, но только 22% реально это делают. Речь идет в первую очередь о видеокурсах, записанных заранее. Сотрудник может учиться в комфортном режиме (например, растянув курс на месяц или больше). Согласно исследованиям, меньше 10% студентов могут до конца досмотреть ролики продолжительностью больше 10 мин, значит, формат видеокурсов подойдет только сотрудникам с высокой мотивацией.