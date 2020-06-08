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Как защитить корпоративные данные при удаленной работе

Подходы, внедренные в кризисном цейтноте, нужно пересмотреть
Илья Шаленков , Руководитель группы по оказанию услуг в области кибербезопасности и цифровой криминалистики КПМГ в России и СНГ

Все компании, бизнес-процессы которых позволяли перейти на удаленную работу, сделали это, хотя еще недавно такая форма работы считалась рискованной и нежелательной. Обеспечивают новый формат взаимодействия в первую очередь IT-специалисты и службы безопасности. 

С каждым днем все очевиднее, что даже после отмены режима самоизоляции значительная доля офисных работников продолжит частично трудиться из дома. А многие компании задумаются об оптимизации расходов на аренду и пересмотрят графики присутствия своих сотрудников в офисах. 

Поэтому вопросы безопасности удаленной работы не станут менее актуальными. При удаленной работе на первый план выходит безопасность конечных устройств, а прежняя концепция периметра, который нужно защищать, устарела. Именно с этой точки зрения следует оценивать способы обеспечения информационной безопасности сейчас. Однако подходы и инструменты, внедренные в кризисном цейтноте, придется пересмотреть. Вот основные слабые места, на которые нужно обратить внимание в первую очередь. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных