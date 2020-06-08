Поэтому вопросы безопасности удаленной работы не станут менее актуальными. При удаленной работе на первый план выходит безопасность конечных устройств, а прежняя концепция периметра, который нужно защищать, устарела. Именно с этой точки зрения следует оценивать способы обеспечения информационной безопасности сейчас. Однако подходы и инструменты, внедренные в кризисном цейтноте, придется пересмотреть. Вот основные слабые места, на которые нужно обратить внимание в первую очередь.