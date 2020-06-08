Как защитить корпоративные данные при удаленной работеПодходы, внедренные в кризисном цейтноте, нужно пересмотреть
Все компании, бизнес-процессы которых позволяли перейти на удаленную работу, сделали это, хотя еще недавно такая форма работы считалась рискованной и нежелательной. Обеспечивают новый формат взаимодействия в первую очередь IT-специалисты и службы безопасности.
С каждым днем все очевиднее, что даже после отмены режима самоизоляции значительная доля офисных работников продолжит частично трудиться из дома. А многие компании задумаются об оптимизации расходов на аренду и пересмотрят графики присутствия своих сотрудников в офисах.
Поэтому вопросы безопасности удаленной работы не станут менее актуальными. При удаленной работе на первый план выходит безопасность конечных устройств, а прежняя концепция периметра, который нужно защищать, устарела. Именно с этой точки зрения следует оценивать способы обеспечения информационной безопасности сейчас. Однако подходы и инструменты, внедренные в кризисном цейтноте, придется пересмотреть. Вот основные слабые места, на которые нужно обратить внимание в первую очередь.