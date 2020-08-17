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Как избежать хакерских атак на производстве

Шесть важных шагов, которые защитят ваше предприятие
Равиль Зулькарнаев , старший консультант Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет»

Промышленные предприятия регулярно становятся мишенями хакеров. Так, в Kaspersky ICS CERT (проект «Лаборатории Касперского») подсчитали, что в прошлом году заблокировали вредоносные объекты почти на каждом втором компьютере защищаемых автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП). По нашему опыту, руководители предприятий зачастую считают, что их промышленные системы находятся под надежной защитой. Однако на деле эта неприступная крепость легко сдается из-за халатности людей. Рассмотрим шесть самых распространенных ее проявлений.

1. Запрет интернета на производстве. Руководители часто уверены, что отсутствие интернета само по себе защищает их промышленные системы. Однако это не так. Например, при обследовании автоматизированной системы диспетчерского управления энергоподстанциями в одном российском городе мы обнаружили, что ее оператор, живший через дорогу, использовал интернет в рабочее время и протянул на площадку сетевой кабель из дома. Если бы рабочая станция заразила АСУ вирусом-шифровальщиком, часть города могла лишиться электричества на несколько дней, а энергокомпания понесла бы серьезные финансовые потери.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных