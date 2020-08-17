Как избежать хакерских атак на производствеШесть важных шагов, которые защитят ваше предприятие
Промышленные предприятия регулярно становятся мишенями хакеров. Так, в Kaspersky ICS CERT (проект «Лаборатории Касперского») подсчитали, что в прошлом году заблокировали вредоносные объекты почти на каждом втором компьютере защищаемых автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП). По нашему опыту, руководители предприятий зачастую считают, что их промышленные системы находятся под надежной защитой. Однако на деле эта неприступная крепость легко сдается из-за халатности людей. Рассмотрим шесть самых распространенных ее проявлений.
1. Запрет интернета на производстве. Руководители часто уверены, что отсутствие интернета само по себе защищает их промышленные системы. Однако это не так. Например, при обследовании автоматизированной системы диспетчерского управления энергоподстанциями в одном российском городе мы обнаружили, что ее оператор, живший через дорогу, использовал интернет в рабочее время и протянул на площадку сетевой кабель из дома. Если бы рабочая станция заразила АСУ вирусом-шифровальщиком, часть города могла лишиться электричества на несколько дней, а энергокомпания понесла бы серьезные финансовые потери.