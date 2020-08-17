1. Запрет интернета на производстве. Руководители часто уверены, что отсутствие интернета само по себе защищает их промышленные системы. Однако это не так. Например, при обследовании автоматизированной системы диспетчерского управления энергоподстанциями в одном российском городе мы обнаружили, что ее оператор, живший через дорогу, использовал интернет в рабочее время и протянул на площадку сетевой кабель из дома. Если бы рабочая станция заразила АСУ вирусом-шифровальщиком, часть города могла лишиться электричества на несколько дней, а энергокомпания понесла бы серьезные финансовые потери.