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Что ждет сотрудников и работодателей в 2021 году

Тенденции в управлении персоналом будет определять восемь новых факторов
Брайан Кропп
Варвара Гранкова

2020 год пошатнул основы многих организаций и бизнес-моделей, изменил приоритеты и планы и заставил руководителей компаний искать новый курс в быстро меняющихся условиях. Многим организациям пришлось, кроме того, иметь дело с вопросами социальной справедливости, переводить штат на удаленную работу, искать способы поддержки сотрудников, а теперь и разбираться с правовыми аспектами, связанными с использованием вакцин от COVID-19.

Много говорилось о том, что теперь количество сотрудников, работающих по меньшей мере частично в удаленном режиме, будет расти. Но можно выделить еще восемь дополнительных факторов, которые будут определять тенденции в бизнесе в 2021 г.

1. Работодатели займутся не столько кадровыми процессами как таковыми, сколько управлением качеством жизни сотрудников в целом. В период пандемии руководители компаний стали лучше представлять себе жизненные обстоятельства сотрудников, ведь в прошлом году многим из них было особенно непросто находить баланс между личными и профессиональными задачами.

Стало ясно, что, оказывая поддержку сотрудникам с учетом их обстоятельств, работодатели могут не только улучшить качество их жизни, но и помочь им добиваться более высоких результатов в работе. По данным проведенного Gartner опроса работников ReimagineHR за 2020 г., в компаниях, которые заботятся об общем благополучии сотрудников, на 23 п. п. увеличивается количество тех, кто отмечает улучшение психологического самочувствия, и на 17 п. п. – тех, кто чувствует себя лучше физически. Есть и прямая выгода для самих работодателей: высокоэффективных сотрудников у них на 21 п. п. больше, чем в других организациях, не уделяющих внимания этим вопросам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных