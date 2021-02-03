Что ждет сотрудников и работодателей в 2021 году

Стало ясно, что, оказывая поддержку сотрудникам с учетом их обстоятельств, работодатели могут не только улучшить качество их жизни, но и помочь им добиваться более высоких результатов в работе. По данным проведенного Gartner опроса работников ReimagineHR за 2020 г., в компаниях, которые заботятся об общем благополучии сотрудников, на 23 п. п. увеличивается количество тех, кто отмечает улучшение психологического самочувствия, и на 17 п. п. – тех, кто чувствует себя лучше физически. Есть и прямая выгода для самих работодателей: высокоэффективных сотрудников у них на 21 п. п. больше, чем в других организациях, не уделяющих внимания этим вопросам.