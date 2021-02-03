Что ждет сотрудников и работодателей в 2021 году

Что ждет сотрудников и работодателей в 2021 годуТенденции в управлении персоналом будет определять восемь новых факторов
2020 год пошатнул основы многих организаций и бизнес-моделей, изменил приоритеты и планы и заставил руководителей компаний искать новый курс в быстро меняющихся условиях. Многим организациям пришлось, кроме того, иметь дело с вопросами социальной справедливости, переводить штат на удаленную работу, искать способы поддержки сотрудников, а теперь и разбираться с правовыми аспектами, связанными с использованием вакцин от COVID-19.
Много говорилось о том, что теперь количество сотрудников, работающих по меньшей мере частично в удаленном режиме, будет расти. Но можно выделить еще восемь дополнительных факторов, которые будут определять тенденции в бизнесе в 2021 г.
1. Работодатели займутся не столько кадровыми процессами как таковыми, сколько управлением качеством жизни сотрудников в целом. В период пандемии руководители компаний стали лучше представлять себе жизненные обстоятельства сотрудников, ведь в прошлом году многим из них было особенно непросто находить баланс между личными и профессиональными задачами.
Стало ясно, что, оказывая поддержку сотрудникам с учетом их обстоятельств, работодатели могут не только улучшить качество их жизни, но и помочь им добиваться более высоких результатов в работе. По данным проведенного Gartner опроса работников ReimagineHR за 2020 г., в компаниях, которые заботятся об общем благополучии сотрудников, на 23 п. п. увеличивается количество тех, кто отмечает улучшение психологического самочувствия, и на 17 п. п. – тех, кто чувствует себя лучше физически. Есть и прямая выгода для самих работодателей: высокоэффективных сотрудников у них на 21 п. п. больше, чем в других организациях, не уделяющих внимания этим вопросам.