Насколько совершенны процессы управления персоналом в российских компаниях

Насколько совершенны процессы управления персоналом в российских компанияхИ какова связь между зрелостью HR-процессов и уровнем их автоматизации
Компании SAP CIS и «Экопси консалтинг» недавно выяснили, насколько автоматизировано управление персоналом на 350 российских предприятиях и насколько степень автоматизации зависит от зрелости процессов управления персоналом. Оказалось, что лучше всего автоматизированы не самые зрелые процессы и наоборот – наиболее зрелые процессы недостаточно автоматизированы.
В целом более половины опрошенных компаний (57%) частично автоматизировали HR-процессы и по-прежнему ведут бумажное кадровое делопроизводство, у 28% они вообще не автоматизированы. Полная автоматизация HR, в том числе с помощью интегрированных информационных систем, наблюдается лишь у 15% компаний.
Зрелость процессов в целом опережает автоматизацию. У 7% процессы управления персоналом организованы с учетом потребностей, результатов и потенциала сотрудников (высший уровень зрелости), у 34% респондентов процессы основаны на универсальных процедурах, в 48% компаний процессы управления персоналом запускаются по инициативе руководителей (которым, например, нужно набрать сотрудников в отдел, повысить работника в должности или премировать), а в 11% компаний процессы вообще не организованы толком.