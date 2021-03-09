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Почему столь популярный SWOT-анализ малополезен

Чтобы этот инструмент давал нужные результаты, нужно его радикально изменить
Лоуренс Мински Дэвид Эрон
Варвара Гранкова

Редкий инструмент применяется в стратегическом менеджменте чаще SWOT-анализа (от английских слов Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, сильные стороны, слабости, возможности, угрозы). Это вид ситуационного анализа, позволяющий оценить текущую и будущую конкурентоспособность компании и ее продукции на рынке путем анализа внутренней и внешней среды организации.

Эта методика предполагает перечисление внутренних сильных и слабых сторон, а также внешних возможностей и угроз, влияющих на положение компании, подразделения, отдела или другие аспекты организации, продукта или услуги. Результаты SWOT-анализа обычно представляются в виде матрицы 2 x 2, где по одной оси определяются внутренние и внешние факторы, а по другой – их положительная и отрицательная направленность.

Важность на бумаге

Проблема в том, что типичный SWOT-анализ на самом деле не является ни анализом, ни диагностикой. В реальности он представляет собой всего лишь список внешних и внутренних ситуационных факторов, неким образом связанных с оцениваемым предметом, и обычно является продуктом общего мозгового штурма. Как правило, составленный документ не содержит сколько-нибудь ценных выводов или описания дальнейших действий. Он превращается в очередной элегантный корпоративный инструмент, что, впрочем, помимо броской аббревиатуры частично обусловливает его привлекательность и служит причиной его популярности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных