Почему столь популярный SWOT-анализ малополезен

Почему столь популярный SWOT-анализ малополезенЧтобы этот инструмент давал нужные результаты, нужно его радикально изменить
Редкий инструмент применяется в стратегическом менеджменте чаще SWOT-анализа (от английских слов Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, сильные стороны, слабости, возможности, угрозы). Это вид ситуационного анализа, позволяющий оценить текущую и будущую конкурентоспособность компании и ее продукции на рынке путем анализа внутренней и внешней среды организации.
Эта методика предполагает перечисление внутренних сильных и слабых сторон, а также внешних возможностей и угроз, влияющих на положение компании, подразделения, отдела или другие аспекты организации, продукта или услуги. Результаты SWOT-анализа обычно представляются в виде матрицы 2 x 2, где по одной оси определяются внутренние и внешние факторы, а по другой – их положительная и отрицательная направленность.
Важность на бумаге
Проблема в том, что типичный SWOT-анализ на самом деле не является ни анализом, ни диагностикой. В реальности он представляет собой всего лишь список внешних и внутренних ситуационных факторов, неким образом связанных с оцениваемым предметом, и обычно является продуктом общего мозгового штурма. Как правило, составленный документ не содержит сколько-нибудь ценных выводов или описания дальнейших действий. Он превращается в очередной элегантный корпоративный инструмент, что, впрочем, помимо броской аббревиатуры частично обусловливает его привлекательность и служит причиной его популярности.