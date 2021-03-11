Нужно ли оставлять сотрудников работать из дома после пандемии

Нужно ли оставлять сотрудников работать из дома после пандемииШесть советов гендиректорам, как принять правильное решение
Спустя почти год после того, как большинство офисов закрылось из-за пандемии COVID-19, появляются причины надеяться, что пандемия идет на убыль. И на фоне этих обнадеживающих признаков директора компаний, полностью работающих в удаленном режиме, начинают серьезно задумываться о том, как, в каких количествах и в какие сроки возвращать своих сотрудников в офисы. Они понимают, что больше сотрудников, чем прежде, будут работать удаленно и что для более эффективного решения задач необходимы инвестиции в технологии.
Менее очевидны ответы на стратегические вопросы другого типа: что делать с задачами и решениями, которые лучше принимать при личном присутствии, если многие сотрудники сегодня предпочитают работать удаленно? Как в долгосрочном плане разделение рабочей силы скажется на корпоративной культуре?
Конкретные ответы на подобные вопросы зависят от особенностей организации и ситуации, с которой сталкивается каждый гендиректор, однако советы, изложенные ниже, могут помочь.
1. Руководителям не следует раньше времени принимать окончательные решения. Когда впереди неопределенность, важно избегать шагов, которые или создадут нереалистичные ожидания, или ограничат круг имеющихся альтернатив. Для серьезных решений ключ к успеху – выиграть время, чтобы собрать больше информации и как можно дольше иметь возможность выбора.