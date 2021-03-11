Нужно ли оставлять сотрудников работать из дома после пандемии

Спустя почти год после того, как большинство офисов закрылось из-за пандемии COVID-19, появляются причины надеяться, что пандемия идет на убыль. И на фоне этих обнадеживающих признаков директора компаний, полностью работающих в удаленном режиме, начинают серьезно задумываться о том, как, в каких количествах и в какие сроки возвращать своих сотрудников в офисы. Они понимают, что больше сотрудников, чем прежде, будут работать удаленно и что для более эффективного решения задач необходимы инвестиции в технологии.