Почему так трудно обойтись без вечных авралов

Почему так трудно обойтись без вечных авраловОчень многие компании постоянно работают в авральном режиме, потому что сами создают себе кризисные ситуации
На внеочередном заседании совета директоров компании обсуждался серьезный сбой: компания не отправила клиенту важный заказ. Директора расставляли приоритеты, стараясь минимизировать ущерб, восстановить отношения с клиентом и вернуться к нормальной работе. К концу встречи директора были сосредоточенны и готовы к работе. Они составили список надежных менеджеров, которых любовно называли «спецназом», – те должны были все исправить за несколько часов. Гендиректор компании язвительно заметил: «Мы так здорово работаем во время кризисов! Не понимаю только, почему нельзя работать так всегда – до того, как начнутся проблемы».
Слишком много компаний обнаруживают себя в состоянии непрерывного аврала. Они говорят, что готовы учиться на своих ошибках, но после аврала продолжают работать по-старому, не признавая, что сами создали себе проблемы. В вышеописанной компании проблемой стали неинтегрированные технические системы отдела продаж (где размещались заказы) и цепочки поставок (где заказы выполнялись). Чтобы обойти эту проблему, компания обычно применяла много маленьких хитростей – но на этот раз заказ был таким большим, что хитрости не помогли.
В таких компаниях нельзя ничего сделать без героических усилий – и не только во время кризиса. Даже чтобы выполнять повседневную работу с рутинными дедлайнами, приходится спешить, выкладываться и работать всю ночь.
Люди обычно думают, что из-за постоянных кризисов им надо быть героями. Но все может оказаться наоборот: компании, где ценится героизм, сами создают постоянные кризисы. Если у вашей организации тоже есть такая особенность, вот несколько вещей, о которых вам стоит задуматься.