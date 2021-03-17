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Почему так трудно обойтись без вечных авралов

Очень многие компании постоянно работают в авральном режиме, потому что сами создают себе кризисные ситуации
Рон Каруччи
Варвара Гранкова

На внеочередном заседании совета директоров компании обсуждался серьезный сбой: компания не отправила клиенту важный заказ. Директора расставляли приоритеты, стараясь минимизировать ущерб, восстановить отношения с клиентом и вернуться к нормальной работе. К концу встречи директора были сосредоточенны и готовы к работе. Они составили список надежных менеджеров, которых любовно называли «спецназом», – те должны были все исправить за несколько часов. Гендиректор компании язвительно заметил: «Мы так здорово работаем во время кризисов! Не понимаю только, почему нельзя работать так всегда – до того, как начнутся проблемы».

Слишком много компаний обнаруживают себя в состоянии непрерывного аврала. Они говорят, что готовы учиться на своих ошибках, но после аврала продолжают работать по-старому, не признавая, что сами создали себе проблемы. В вышеописанной компании проблемой стали неинтегрированные технические системы отдела продаж (где размещались заказы) и цепочки поставок (где заказы выполнялись). Чтобы обойти эту проблему, компания обычно применяла много маленьких хитростей – но на этот раз заказ был таким большим, что хитрости не помогли.

В таких компаниях нельзя ничего сделать без героических усилий – и не только во время кризиса. Даже чтобы выполнять повседневную работу с рутинными дедлайнами, приходится спешить, выкладываться и работать всю ночь.

Люди обычно думают, что из-за постоянных кризисов им надо быть героями. Но все может оказаться наоборот: компании, где ценится героизм, сами создают постоянные кризисы. Если у вашей организации тоже есть такая особенность, вот несколько вещей, о которых вам стоит задуматься.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных