Почему так трудно обойтись без вечных авралов

На внеочередном заседании совета директоров компании обсуждался серьезный сбой: компания не отправила клиенту важный заказ. Директора расставляли приоритеты, стараясь минимизировать ущерб, восстановить отношения с клиентом и вернуться к нормальной работе. К концу встречи директора были сосредоточенны и готовы к работе. Они составили список надежных менеджеров, которых любовно называли «спецназом», – те должны были все исправить за несколько часов. Гендиректор компании язвительно заметил: «Мы так здорово работаем во время кризисов! Не понимаю только, почему нельзя работать так всегда – до того, как начнутся проблемы».