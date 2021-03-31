Как заработать миллиард на кулинарных наборах для борщей, запеканок и паст

42-летний Сергей Ашин впервые стал предпринимателем в 14 лет. На родительские деньги он создал компанию по записи и продаже аудиокассет, к 20 годам у него были собственные торговые точки. В кризис 1998 г. Ашин, тогдашний студент экономического факультета Нижегородской архитектурно-строительной академии. Выиграв грант на обучение в Германии, он уехал в Кельн, где отучился на экономиста в Кельнском университете. Затем устроился сначала на стажировку, а потом и на работу в представительство российской Трубной металлургической компании (ТМК), где проработал 10 лет, пройдя путь до президента европейского дивизиона.