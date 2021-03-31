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Как заработать миллиард на кулинарных наборах для борщей, запеканок и паст

Почему вроде бы незамысловатый бизнес доставки ингредиентов для приготовления блюд требует больших организационных усилий
Мария Подцероб
Инвестиций в производство, логистику и персонал «Шефмаркету» понадобилось много  /«Шеф Маркет»

42-летний Сергей Ашин впервые стал предпринимателем в 14 лет. На родительские деньги он создал компанию по записи и продаже аудиокассет, к 20 годам у него были собственные торговые точки. В кризис 1998 г. Ашин, тогдашний студент экономического факультета Нижегородской архитектурно-строительной академии. Выиграв грант на обучение в Германии, он уехал в Кельн, где отучился на экономиста в Кельнском университете. Затем устроился сначала на стажировку, а потом и на работу в представительство российской Трубной металлургической компании (ТМК), где проработал 10 лет, пройдя путь до президента европейского дивизиона.

В Германии Ашин обратил внимание на офлайновый магазин, который торговал наборами продуктов, нарезанных и расфасованных для приготовления блюд, с рецептом и инструкцией по приготовлению. Покупателю оставалось только бросить все ингредиенты на сковородку или в кастрюлю.

Вернувшись в Россию, он в 2012 г. открыл похожий бизнес под названием «Шефмаркет», только клиенты делали заказы по интернету.

В старт компании Ашин вложил $200 000 из накоплений, сделанных во времена работы в ТМК. Деньги пошли на зарплаты пяти поваров и пяти сотрудников офиса, аренду производственного помещения в 200 кв. м на ул. Прянишникова в Москве по соседству с фабрикой-кухней «Шоколадницы», покупку кухонного оборудования, на разработку сайта. Продукты предприниматель стал закупать у тех же поставщиков, что снабжали рестораны и кафе. Первыми клиентами стали друзья и знакомые. В 2012 г. выручка «Шефмаркета» составила 800 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных