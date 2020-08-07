На рынке доставки продуктовых наборов сменился лидер

Во время карантина людям пришлось готовить гораздо больше, поскольку вся семья находилась дома, и это дало дополнительный толчок для развития рынка доставки готовой еды, согласна эксперт рынка фудсервиса российского отделения NPD Марина Лапенкова. В России традиционно готовкой занимаются женщины, которым во время карантина еще нужно было работать и заниматься детьми, продолжает эксперт, они искали способы разгрузить себя, некоторые выбрали такие наборы. Операторы по доставке рационов стали предлагать разные дополнительные услуги: забирают оставшуюся пластиковую упаковку, привозят в точно указанное время, составляют меню так, чтобы блюда не повторялись, и запоминают вкусовые предпочтения клиентов. Однако нужно понимать: наборы обходятся дороже продуктов, купленных в магазине, предупреждает Лапенкова, но дешевле, чем поесть в ресторане. Не все блюда хорошо переносят хранение и доставку: к примеру, домашние суп или простая овсянка отличаются по вкусу от тех, что привозят операторы, отмечает она, это один из барьеров для развития этого бизнеса.