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На рынке доставки продуктовых наборов сменился лидер

Компанию Grow Food потеснила Performance Group
Татьяна Романова
По прогнозу Infoline, рынок доставки продуктовых наборов по итогам 2020 г. составит 12 млрд руб. /Level Kitchen

1-е место в рейтинге крупнейших интернет-магазинов продуктовых наборов по итогам первого полугодия 2020 г., по данным агентства Infoline, заняла Performance Group: ее оборот за этот период составил 1,45 млрд руб. Начиная с 2016 г. лидером этого рынка была компания Grow Food, однако теперь она занимает 2-е место с оборотом 1,27 млрд руб.

Performance Group была создана в 2015 г. бизнесменом Артуром Зеленым. Летом 2019 г. 4% долей в кипрской головной компании сервиса выкупила Mail.ru Group (MRG), позже она увеличила свой пакет до 25%. В декабре прошлого года MRG внесла все свои миноритарные инвестиции в сфере доставки еды, включая долю в Performance Group, в совместное предприятие со Сбербанком, туда же вошли сервисы по доставке из ресторанов Delivery Club и заказа такси «Ситимобил».

Компания выпускает и доставляет наборы готовых блюд, разработанные ею программы включают питание для людей с различными заболеваниями, для набора и потери веса и проч. У компании четыре бренда: Level Kitchen (правильное питание), Performance Food (премиальный бренд здорового питания), My Food (питание на любой вкус) и Chef at Home (наборы еды для приготовления дома). Стоимость программ – 450–5000 руб. в день.

Performance Group активно наращивает продажи в регионах, они прибыльны и у них есть сильный инвестор в лице MRG и Сбербанка, что позволило демонстрировать опережающие темпы роста и стать лидером, объясняет гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Пандемия коронавируса в целом оказала большое влияние на результаты работы Performance Group в первом полугодии 2020 г., говорит Зеленый. Он добавляет, что во второй половине года компания будет развиваться сопоставимыми темпами за счет расширения географии присутствия: сервис планирует выйти в 50 крупных городов России.

Россияне стали реже ходить в продуктовые магазины

Это грозит ритейлерам дополнительными убытками

Что касается Grow Food, то, по словам Бурмистрова, после ввода дополнительных мощностей в Москве и области во втором полугодии компания тоже ускорит свой рост, поэтому в целом конкуренция между лидерами будет только усиливаться. В августе 2019 г. Grow Food открыла пищевой комбинат в Санкт-Петербурге площадью 2200 кв. м и стоимостью 200 млн руб. Он производит 12 т продукции в день, или 1–1,2 млн порций в месяц. В ноябре прошлого года компания заявила о выходе в Екатеринбург, Мурманск, Новосибирск, Краснодар и Казань. В ее планах на этот год – строительство фабрики-кухни и распределительного цеха площадью более 10 000 кв. м в Подмосковье. Инвестиции в проект оцениваются примерно в 500 млн руб. Сооснователи Grow Food Даниэль Гальпер и Павел Паскарь на запросы «Ведомостей» не ответили.

Прорывом можно считать появление на 3-м месте компании Elementaree (оборот за первое полугодие 2020 г. – 400 млн руб.), годом ранее она занимала лишь 5-е место, говорит Бурмистров. В мае 2020 г. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Bonduelle инвестировали в этот сервис $5 млн. Компании помогло изменение продуктовой линейки, объясняет основатель Elementaree Ольга Зиновьева. В прошлом году сервис, по ее словам, ввел более доступную серию наборов для приготовления по 225 руб. за 400–500 г еды, а также значительно расширил линейку премиальных блюд. Компания планирует закрепить свое место на рынке за счет расширения производства в Москве, говорит Зиновьева, на эти цели пойдут средства инвесторов (РФПИ и Bonduelle). Она прогнозирует увеличение количества производимых рационов в 2 раза до 1 млн порций в месяц.

По прогнозу Infoline, рынок доставки продуктовых наборов по итогам 2020 г. составит 12 млрд руб., из которых 5 млрд пришлось на первую половину года. До этого рынок рос почти двузначными темпами – с 4,5 млрд в 2018 г. до более 7 млрд руб. в 2019 г. (2,9 млрд руб. – в первом полугодии). Темпы роста сохранятся и в 2021 г. – рынок превысит 20 млрд руб., прогнозирует Бурмистров. По его словам, это связано с общим развитием онлайн-продаж продовольственных товаров, расширением производственных мощностей, региональной экспансией и развитием логистики у участников рынка, а также сохраняющимся трендом на здоровое питание. В условиях пандемии коронавируса здоровье вышло на первый план и на этом средний класс даже в условиях снижения доходов предпочитает не экономить, говорит Бурмистров.

Во время карантина людям пришлось готовить гораздо больше, поскольку вся семья находилась дома, и это дало дополнительный толчок для развития рынка доставки готовой еды, согласна эксперт рынка фудсервиса российского отделения NPD Марина Лапенкова. В России традиционно готовкой занимаются женщины, которым во время карантина еще нужно было работать и заниматься детьми, продолжает эксперт, они искали способы разгрузить себя, некоторые выбрали такие наборы. Операторы по доставке рационов стали предлагать разные дополнительные услуги: забирают оставшуюся пластиковую упаковку, привозят в точно указанное время, составляют меню так, чтобы блюда не повторялись, и запоминают вкусовые предпочтения клиентов. Однако нужно понимать: наборы обходятся дороже продуктов, купленных в магазине, предупреждает Лапенкова, но дешевле, чем поесть в ресторане. Не все блюда хорошо переносят хранение и доставку: к примеру, домашние суп или простая овсянка отличаются по вкусу от тех, что привозят операторы, отмечает она, это один из барьеров для развития этого бизнеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных