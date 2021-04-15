Когда лучше всего закрывать неудачные проекты

Один из распространенных способов решить, какой проект стоит отсеять, а какой можно продвигать дальше, – метод контрольных точек. Руководители проектов в каждой контрольной точке оценивают не только результаты, которых удалось достичь на текущий момент, но и коммерческие ожидания от проекта. Затем руководители решают, выделять ли средства на дальнейшее развитие инициативы. Такими контрольными точками, в которых оценивается предполагаемая окупаемость инвестиций, обычно служат временные отметки в один, три и шесть месяцев со старта проекта.