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Когда лучше всего закрывать неудачные проекты

Три рекомендации для руководителей, позволяющие снизить потери
Рональд Клингебиль
Варвара Гранкова

Большинство менеджеров, занимающихся инновациями, знают, что лишь немногие из их инициатив окажутся успешными, поэтому они работают над несколькими проектами одновременно и совершенствуют методы быстрого деления идей на более и менее коммерчески удачные.

Один из распространенных способов решить, какой проект стоит отсеять, а какой можно продвигать дальше, – метод контрольных точек. Руководители проектов в каждой контрольной точке оценивают не только результаты, которых удалось достичь на текущий момент, но и коммерческие ожидания от проекта. Затем руководители решают, выделять ли средства на дальнейшее развитие инициативы. Такими контрольными точками, в которых оценивается предполагаемая окупаемость инвестиций, обычно служат временные отметки в один, три и шесть месяцев со старта проекта.

Техника поэтапной оценки проекта лучше методов управления, основанных на принципах невмешательства. Она повышает эффективность инноваций, потому что проектное руководство отделено от принятия решений о ресурсах, что помогает избежать конфликта интересов; она формализует временные точки принятия решения о закрытии проекта; также она подталкивает руководителей к критической оценке проектов путем их сравнения с другими.

Тем не менее даже при использовании метода контрольных точек руководителям бывает трудно закрыть неудачный проект. Даже безжалостные венчурные капиталисты часто не могут вовремя завершить развернутую инициативу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных