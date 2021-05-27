Что компании делают неправильно, отвечая на жалобы потребителей в соцсетях

Во многих компаниях полагают, что лучше отвечать на жалобы сразу и публично. С одной стороны, публичные ответы показывают, что организация заботится о своих клиентах и стремится проактивно решать их проблемы, но в то же время они привлекают больше внимания к этим проблемам. Это особенно касается Twitter: если компания отвечает на твит клиента, его видит вся ее аудитория (а если не отвечает, твит видят только подписчики клиента). Засилье таких твитов может превратить ваш аккаунт в жалобную книгу, что, в свою очередь, повлияет на отношение потребителей и инвесторов к вашему бренду (мы называем этот феномен «эффект видимости жалоб»).