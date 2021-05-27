Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Менеджмент Эксклюзивно по подписке

Что компании делают неправильно, отвечая на жалобы потребителей в соцсетях

И как следует работать с жалобами клиентов в соцсетях, чтобы не причинить вред бренду
Ведомости
Варвара Гранкова

В последние несколько лет потребители все чаще пишут в социальных сетях о негативном опыте взаимодействия с брендами. Согласно исследованию потребительского недовольства в США (2020 г.), за последние три года число покупателей, которые предпочитают жаловаться на цифровых платформах (а не по телефону и не вживую), утроилось. Уже 48% американцев пользуются социальными сетями, чтобы понять, нравятся ли компания, ее продукты и услуги другим людям. Это огромное изменение по сравнению с традиционными, более приватными механизмами обработки пользовательских жалоб. Оно дает брендам новые возможности и ставит перед ними новые проблемы.

Во многих компаниях полагают, что лучше отвечать на жалобы сразу и публично. С одной стороны, публичные ответы показывают, что организация заботится о своих клиентах и стремится проактивно решать их проблемы, но в то же время они привлекают больше внимания к этим проблемам. Это особенно касается Twitter: если компания отвечает на твит клиента, его видит вся ее аудитория (а если не отвечает, твит видят только подписчики клиента). Засилье таких твитов может превратить ваш аккаунт в жалобную книгу, что, в свою очередь, повлияет на отношение потребителей и инвесторов к вашему бренду (мы называем этот феномен «эффект видимости жалоб»).

Как же компаниям лучше работать с жалобами в социальных сетях? Мы провели масштабный анализ трафика в Twitter для компаний S&P 500, у которых были страницы в Twitter (всего 375 фирм), и обнаружили, что негативные эффекты видимости жалоб, как правило, перевешивали положительное влияние видимой заботы о клиентах.

В нашем первом исследовании мы измерили вес твитов компаний, твитов с жалобами и ответов компаний на эти жалобы за каждый квартал, а затем сравнили полученные цифры с изменениями рыночной стоимости и воспринимаемого качества компаний (т. е. отношения покупателей к брендам, определенного на основании данных масштабных опросов). На основании этих данных мы описали две основные стратегии поведения в социальных сетях: открытую (когда компания публично обсуждает как минимум 75% жалоб) и закрытую (когда как минимум в 75% случаев компания отвечает всего одним сообщением с переадресацией дальнейшего диалога в непубличный канал).

Вы видите 26% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных