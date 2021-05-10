Почему следует отказаться от использования файлов cookie

Cookies (небольшие текстовые файлы, которые хранятся в браузере и отслеживают посещения сайтов пользователем) предоставляют богатые данные, которые помогают брендам изучать клиентов и формировать для них целевые предложения. Но у такой персонализации есть своя цена: клиенты все больше задумываются о том, кто собирает эти данные, какая часть их поведения отслеживается, что компании делают с этой информацией и кому они ее продают.