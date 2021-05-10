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Почему следует отказаться от использования файлов cookie

Много лет компании используют файлы cookies, чтобы следить за поведением клиентов онлайн. Но этот подход устарел
Тим Гломб
Варвара Гранкова

Cookies (небольшие текстовые файлы, которые хранятся в браузере и отслеживают посещения сайтов пользователем) предоставляют богатые данные, которые помогают брендам изучать клиентов и формировать для них целевые предложения. Но у такой персонализации есть своя цена: клиенты все больше задумываются о том, кто собирает эти данные, какая часть их поведения отслеживается, что компании делают с этой информацией и кому они ее продают.

Так, недавний отчет Pew показал: 79% американцев обеспокоены тем, как компании используют их данные. 41% американских потребителей регулярно удаляют cookies, а у 30% установлен блокировщик рекламы. Новые законы тоже отражают этот рост недоверия. Один из самых известных законов, в которых идет речь о cookies, – европейский Общий регламент по защите данных (GDPR) 2018 г., существенно расширивший требования к конфиденциальности. В последние годы европейские регуляторы и вовсе начали выступать за полный запрет таргетирования, а разработчики Google Chrome заявили о планах полностью прекратить поддержку сторонних cookies к 2022 г.

Эпоха cookies подходит к концу. Это не значит, что компаниям придется отказаться от персонализации, – просто пришло время для нового, лучшего подхода.

Как воспользоваться преимуществами таргетирования на основе данных, избежав при этом проблем с конфиденциальностью, связанных с cookies? Это можно сделать благодаря концепции получения данных «из нулевых рук». В отличие от данных из третьих рук, которые компании пассивно собирают через файлы cookies и используют для обобщенного демографического анализа, данные «из нулевых рук» – это информация, которую клиенты предоставляют сами, целенаправленно и проактивно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных