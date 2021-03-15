Почему большие данные часто бесполезны для бизнеса

Почему большие данные часто бесполезны для бизнесаКомпании собирают большие объемы данных, рассчитывая с их помощью обнаружить интересные закономерности. Но насколько полезен этот анализ на самом деле?
Большая четверка банков Австралии – Westpac, National, ANZ и Commonwealth – тратит огромные деньги и перелопачивает горы клиентских данных, сопоставляя набор переменных, например пол, возраст и профессию, с банковскими продуктами и услугами. Крупнейший банк страны Commonwealth объявил о большом проекте в сфере данных.
Две главные сети супермаркетов Австралии – Woolworths и Coles – тоже прочесывают клиентские данные. Они используют огромные вычислительные мощности и статистические методы, чтобы искать «инсайты»: например, сопоставляют активность в интернете и социальных сетях с паттернами покупок.
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