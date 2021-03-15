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Почему большие данные часто бесполезны для бизнеса

Компании собирают большие объемы данных, рассчитывая с их помощью обнаружить интересные закономерности. Но насколько полезен этот анализ на самом деле?
Грэм Кенни
Варвара Гранкова

Большая четверка банков Австралии – Westpac, National, ANZ и Commonwealth – тратит огромные деньги и перелопачивает горы клиентских данных, сопоставляя набор переменных, например пол, возраст и профессию, с банковскими продуктами и услугами. Крупнейший банк страны Commonwealth объявил о большом проекте в сфере данных.

Две главные сети супермаркетов Австралии – Woolworths и Coles – тоже прочесывают клиентские данные. Они используют огромные вычислительные мощности и статистические методы, чтобы искать «инсайты»: например, сопоставляют активность в интернете и социальных сетях с паттернами покупок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных