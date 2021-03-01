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Почему цифровая реклама часто не дает результатов

Эффективность цифровой рекламы сильно преувеличена. Что с ней не так?
Синан Арал
Варвара Гранкова / Ведомости

Согласно масштабному исследованию рекламных объявлений на eBay, эффективность поисковой рекламы бренда была переоценена на 4100%. По аналогичному анализу эффективности рекламы в Facebook тот же показатель оказался равен 4000%. Судя по всем имеющимся данным, бизнес так и не нашел ответа на вопрос, впервые поставленный известным предпринимателем XIX в. Джоном Уонамейкером: какая половина рекламного бюджета компании тратится впустую?

Хотя похоже, что ответ на этот вопрос все же существует. Найти его людям мешает не недостаток информации, а фундаментальное непонимание механизмов корреляции и причинно-следственной связи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных