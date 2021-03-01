Почему цифровая реклама часто не дает результатов

Почему цифровая реклама часто не дает результатовЭффективность цифровой рекламы сильно преувеличена. Что с ней не так?
Согласно масштабному исследованию рекламных объявлений на eBay, эффективность поисковой рекламы бренда была переоценена на 4100%. По аналогичному анализу эффективности рекламы в Facebook тот же показатель оказался равен 4000%. Судя по всем имеющимся данным, бизнес так и не нашел ответа на вопрос, впервые поставленный известным предпринимателем XIX в. Джоном Уонамейкером: какая половина рекламного бюджета компании тратится впустую?
Хотя похоже, что ответ на этот вопрос все же существует. Найти его людям мешает не недостаток информации, а фундаментальное непонимание механизмов корреляции и причинно-следственной связи.
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