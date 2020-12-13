Как фальшивые отзывы влияют на продажи в интернете

Вместе с командой студентов Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе мы проникли на эти рынки, изучили их и собрали данные о товарах, на которые продавцы заказывали отзывы. Параллельно мы отслеживали информацию об этих товарах на Amazon – отзывы и оценки, рейтинг продаж, цены и рекламные стратегии. Нам удалось точно определить, когда именно продавцы начинали и заканчивали заказывать фальшивые отзывы, и сопоставить эти данные со статистикой продажи их продуктов. На основании наших наблюдений мы пришли к выводу, что примерно 4,5 млн продавцов заказывали фальшивые отзывы через группы Facebook в прошлом году.