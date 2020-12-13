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Как фальшивые отзывы влияют на продажи в интернете

Продавцы регулярно фальсифицируют отзывы покупателей в интернете. Помогает ли это увеличить продажи?
Давиде Прозерпио Бретт Холленбек Шерри Хе
Варвара Гранкова

Отзывы на товары, оставленные клиентами в интернете, являются важным критерием для алгоритмов поискового ранжирования (и следовательно, ощутимо влияют на популярность товара). Неудивительно, что у продавцов возникает сильный соблазн манипулировать оценкой продукта с помощью фальшивых отзывов.

Поэтому многие платформы электронной коммерции разработали автоматические системы, которые определяют и удаляют явно фальшивые отзывы. Например, у Yelp есть собственный алгоритм, который удаляет около 16% всех отзывов. Но продавцы действуют все более тонко, и платформам становится сложнее выявлять заказные отзывы. Чтобы лучше понять масштаб проблемы – и понять, как ее решить, – мы провели исследование: в течение 10 месяцев изучали, как пишутся фальшивые отзывы и как они влияют на продавцов, покупателей и платформы.

Рынок фальшивых отзывов велик и процветает. Один из главных механизмов поиска таких отзывов – закрытые группы в Facebook. Продавцы ищут там людей, чтобы те купили их товар и оставили правдоподобный отзыв с максимальной оценкой. После этого продавцы компенсируют им стоимость товара, налогов и сборов через PayPal, а также иногда доплачивают $5–10 сверху. Эти группы время от времени удаляются, а вместо них почти сразу появляются такие же новые.

Вместе с командой студентов Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе мы проникли на эти рынки, изучили их и собрали данные о товарах, на которые продавцы заказывали отзывы. Параллельно мы отслеживали информацию об этих товарах на Amazon – отзывы и оценки, рейтинг продаж, цены и рекламные стратегии. Нам удалось точно определить, когда именно продавцы начинали и заканчивали заказывать фальшивые отзывы, и сопоставить эти данные со статистикой продажи их продуктов. На основании наших наблюдений мы пришли к выводу, что примерно 4,5 млн продавцов заказывали фальшивые отзывы через группы Facebook в прошлом году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных