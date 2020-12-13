Как фальшивые отзывы влияют на продажи в интернете

Как фальшивые отзывы влияют на продажи в интернетеПродавцы регулярно фальсифицируют отзывы покупателей в интернете. Помогает ли это увеличить продажи?
Отзывы на товары, оставленные клиентами в интернете, являются важным критерием для алгоритмов поискового ранжирования (и следовательно, ощутимо влияют на популярность товара). Неудивительно, что у продавцов возникает сильный соблазн манипулировать оценкой продукта с помощью фальшивых отзывов.
Поэтому многие платформы электронной коммерции разработали автоматические системы, которые определяют и удаляют явно фальшивые отзывы. Например, у Yelp есть собственный алгоритм, который удаляет около 16% всех отзывов. Но продавцы действуют все более тонко, и платформам становится сложнее выявлять заказные отзывы. Чтобы лучше понять масштаб проблемы – и понять, как ее решить, – мы провели исследование: в течение 10 месяцев изучали, как пишутся фальшивые отзывы и как они влияют на продавцов, покупателей и платформы.
Рынок фальшивых отзывов велик и процветает. Один из главных механизмов поиска таких отзывов – закрытые группы в Facebook. Продавцы ищут там людей, чтобы те купили их товар и оставили правдоподобный отзыв с максимальной оценкой. После этого продавцы компенсируют им стоимость товара, налогов и сборов через PayPal, а также иногда доплачивают $5–10 сверху. Эти группы время от времени удаляются, а вместо них почти сразу появляются такие же новые.
Вместе с командой студентов Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе мы проникли на эти рынки, изучили их и собрали данные о товарах, на которые продавцы заказывали отзывы. Параллельно мы отслеживали информацию об этих товарах на Amazon – отзывы и оценки, рейтинг продаж, цены и рекламные стратегии. Нам удалось точно определить, когда именно продавцы начинали и заканчивали заказывать фальшивые отзывы, и сопоставить эти данные со статистикой продажи их продуктов. На основании наших наблюдений мы пришли к выводу, что примерно 4,5 млн продавцов заказывали фальшивые отзывы через группы Facebook в прошлом году.