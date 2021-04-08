Как привлекать клиентов по рекомендациям

Новый покупатель, обратившийся к вам по рекомендации, быстрее движется по воронке продаж, склонен занимать более дружелюбную позицию при торге и переговорах. Он обычно более лоялен, потому что уже подготовлен, заранее вам доверяет и относится к вам как к надежному партнеру.