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Как привлекать клиентов по рекомендациям

Большинство компаний недооценивают важность этого способа повысить выручку и прибыль
Скотт Эдингер
Варвара Гранкова

Новый покупатель, обратившийся к вам по рекомендации, быстрее движется по воронке продаж, склонен занимать более дружелюбную позицию при торге и переговорах. Он обычно более лоялен, потому что уже подготовлен, заранее вам доверяет и относится к вам как к надежному партнеру.

Ничто не способствует развитию нового бизнеса больше, чем неослабные усилия по привлечению потенциальных покупателей посредством рекомендаций от существующих клиентов. Этот инструмент лучше других подходит для заполнения верхушки воронки продаж, к тому же не требует дополнительных вложений.

Вот беспроигрышный способ увеличить прибыль компании за счет рекомендаций, который успешно внедрили самые разные компании – от участников списка Fortune 500 до представителей среднего бизнеса.

1. Сделайте работу с рекомендациями центральной частью стратегии выхода на новые рынки. Ваша стратегия, которую исполняет отдел продаж, должна основываться на четком плане, как вы собираетесь привлекать новых клиентов. Донесите до своих сотрудников, что проактивная работа с рекомендациями – залог увеличения объемов продаж и ускорения развития нового бизнеса. Убедитесь, что наряду с выставками, рекламными кампаниями и контент-маркетингом, все элементы которых наверняка детально распланированы, в список приоритетных инициатив входит и проактивная работа с рекомендациями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных