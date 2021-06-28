Кругом обман: три навыка, которые помогут отличить истину от контент-маркетинга и неправды

Кругом обман: три навыка, которые помогут отличить истину от контент-маркетинга и неправдыКак стать продвинутым потребителем информации
Согласно недавнему глобальному исследованию 25 000 работников, проведенному Исследовательским институтом ADP, самым значительным фактором, влияющим на устойчивость и вовлеченность, является доверие. Если вы полностью доверяете своим коллегам, лидеру команды и старшим руководителям, вы имеете гораздо больше шансов проявить себя с наилучшей стороны, почувствовать себя частью организации, проработать в компании долгое время и утверждать, что вы каждый день применяете в работе свои сильные стороны.
И все же сегодня, согласно тому же глобальному исследованию, только 7% из нас имеют такой уровень доверия в жизни. Это самый низкий результат, который мы когда-либо наблюдали.
Доверие – ваше самое ценное достояние. Сейчас в мире бал правит контент-маркетинг, и маркетинговые манипуляции с информацией приводят к снижению доверия к этой информации. Поэтому как никогда важно не ошибаться в том, кому и насколько можно доверять. В этом вам помогут три ключевых навыка.