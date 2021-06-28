Кругом обман: три навыка, которые помогут отличить истину от контент-маркетинга и неправды

Доверие – ваше самое ценное достояние. Сейчас в мире бал правит контент-маркетинг, и маркетинговые манипуляции с информацией приводят к снижению доверия к этой информации. Поэтому как никогда важно не ошибаться в том, кому и насколько можно доверять. В этом вам помогут три ключевых навыка.