Солнечная энергетика быстро развивается даже в пандемию

В США уже сейчас устанавливают столько же солнечных панелей, сколько устанавливали до пандемии. Аналитики прогнозируют, что общая мощность установок скоро превысит 19 ГВт, в то время как в конце 2019 г. этот показатель равнялся 13 ГВт. По данным отраслевых исследований, в течение следующих 10 лет общий объем мощности установок может вырасти в 4 раза. Устойчивость отрасли в пандемию обусловлена налоговым вычетом на инвестиции в солнечную энергетику, который покрывает 26% расходов, связанных с солнечной энергией, для всех бытовых и коммерческих потребителей. После 2023 г. налоговая льгота снизится до 10% для коммерческих установщиков и больше не будет действовать для покупателей жилья. Таким образом, в ближайшие месяцы продажи солнечных панелей, вероятно, вырастут еще больше, поскольку покупатели будут гнаться за скидкой, пока она еще есть.