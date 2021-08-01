Директора российских компаний научились уходить от субсидиарной ответственности

Как выяснилось, многим руководителям удавалось отбиться еще в судах первой инстанции. Если в 2018 г. 114 дел (45%) всего из 256 неотмененных дел в судах первой инстанции были решены в пользу руководителей, то в 2020 г. уже 739 из 1176 дел (63%).