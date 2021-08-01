Директора российских компаний научились уходить от субсидиарной ответственности

Директора российских компаний научились уходить от субсидиарной ответственностиРастет доля судебных дел о привлечении директоров к субсидиарной ответственности, решенных в пользу директоров
Четыре года назад, в июле 2017 г., в законе о банкротстве появилась новая революционная глава, в которой разъяснялось, как привлекать директоров и владельцев обанкротившихся компаний к субсидиарной ответственности по долгам компаний. С тех пор накопилась немалая судебная практика. «Ведомости» выясняли, насколько сейчас директорам реально избежать ответственности по суду.
По просьбе «Ведомостей» компания «Актион бухгалтерия» (входит в медиагруппу «Актион») исследовала картотеки арбитражных дел на сайте kad.arbitr.ru с 2018 по 2020 г. и выбрала дела по субсидиарной ответственности, которые касаются директоров компаний.
Как выяснилось, многим руководителям удавалось отбиться еще в судах первой инстанции. Если в 2018 г. 114 дел (45%) всего из 256 неотмененных дел в судах первой инстанции были решены в пользу руководителей, то в 2020 г. уже 739 из 1176 дел (63%).
Значит ли это, что директора компаний научились избегать привлечения к ответственности, стали действовать более осмотрительно, или же суды изменили подход к оценке роли директоров в разорении компаний?