Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Менеджмент Эксклюзивно по подписке

Директора российских компаний научились уходить от субсидиарной ответственности

Растет доля судебных дел о привлечении директоров к субсидиарной ответственности, решенных в пользу директоров
Мария Подцероб
Варвара Гранкова

Четыре года назад, в июле 2017 г., в законе о банкротстве появилась новая революционная глава, в которой разъяснялось, как привлекать директоров и владельцев обанкротившихся компаний к субсидиарной ответственности по долгам компаний. С тех пор накопилась немалая судебная практика. «Ведомости» выясняли, насколько сейчас директорам реально избежать ответственности по суду.

По просьбе «Ведомостей» компания «Актион бухгалтерия» (входит в медиагруппу «Актион») исследовала картотеки арбитражных дел на сайте kad.arbitr.ru с 2018 по 2020 г. и выбрала дела по субсидиарной ответственности, которые касаются директоров компаний.

Как выяснилось, многим руководителям удавалось отбиться еще в судах первой инстанции. Если в 2018 г. 114 дел (45%) всего из 256 неотмененных дел в судах первой инстанции были решены в пользу руководителей, то в 2020 г. уже 739 из 1176 дел (63%).

Значит ли это, что директора компаний научились избегать привлечения к ответственности, стали действовать более осмотрительно, или же суды изменили подход к оценке роли директоров в разорении компаний?

Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных