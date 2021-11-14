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Как пандемия подстегнула развитие сервисов подписки на автомобили

Маркетолог и финансист создали независимый сервис аренды новых автомобилей по подписке, конкурируя со «Сбером» и «Яндексом»
Юлиана Петрова
Максим Стулов / Ведомости

«Главный страх нашего бизнеса – за 50 000 руб. без залога и депозита сдать в аренду новую машину стоимостью больше 3 млн руб. Клиента мы не видим и особых справок не требуем», – говорит 32-летний сооснователь сервиса подписки на автомобили The Mashina Григорий Дудаш. Подписка – та же долгосрочная аренда новых и подержанных машин, только со всеми сопутствующими услугами: регистрацией, страхованием, поддержкой на дороге, шиномонтажом, техобслуживанием и т. п. Клиент ежемесячно платит от 30 000 до 200 000 руб. за автомобиль среднего или премиального класса.

Подписочные сервисы в мире и в России начали бурно развиваться в пандемию – когда общественным транспортом пользоваться стало страшно, а каршеринг был недоступен по санитарным соображениям. The Mashina, основанная в конце 2020 г., воспользовалась этим трендом одной из первых в России. Компания оформила подписку первому клиенту в декабре 2020 г., а к настоящему моменту выдала около 500 авто на сумму 1,6 млрд руб. Она предлагает такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, BMW, Mercedes, Mini, Renault, Nissan, Toyota и Haval. За год работы стартап привлек в общей сложности $1 млн инвестиций. Оценка компании, по данным основателей, на середину этого года составила $7,2 млн.

Бизнес-модель

Нишу для бизнеса основатели The Mashina Дудаш и Евгений Кладов заметили, когда работали наемными менеджерами в первом в России сервисе аренды машин по подписке Willz. Дудаш руководил маркетингом, а Кладов занимал должность операционного директора в компании. В 2019 г. Willz закрылся из-за разногласий владельцев по поводу дальнейшего развития проекта и нехватки финансирования, но идея не забылась.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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