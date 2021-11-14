Как пандемия подстегнула развитие сервисов подписки на автомобили

Подписочные сервисы в мире и в России начали бурно развиваться в пандемию – когда общественным транспортом пользоваться стало страшно, а каршеринг был недоступен по санитарным соображениям. The Mashina, основанная в конце 2020 г., воспользовалась этим трендом одной из первых в России. Компания оформила подписку первому клиенту в декабре 2020 г., а к настоящему моменту выдала около 500 авто на сумму 1,6 млрд руб. Она предлагает такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, BMW, Mercedes, Mini, Renault, Nissan, Toyota и Haval. За год работы стартап привлек в общей сложности $1 млн инвестиций. Оценка компании, по данным основателей, на середину этого года составила $7,2 млн.