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Фонд АФК «Система» и ФРИИ инвестировали в стартап по подписке автомобилей

Вложенные $800 000 позволят масштабировать бизнес на территории России
Денис Ильюшенков
Евгений Разумный / Ведомости

Венчурный фонд Sistema SmartTech и Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) вложили $800 000 в стартап The Mashina, предоставляющий автомобили по подписке.

ФРИИ выступил основным инвестором сделки, проинвестировав в стартап $500 000, венчурный фонд АФК «Система» Владимира Евтушенкова Sistema SmartTeсh вложил в компанию $300 000, привлеченные инвестиции команда стартапа направит на рост и масштабирование сервиса на российском рынке, говорится в сообщении фондов к сделке. Размер полученных долей в The Mashina не раскрывается. Интерес к этому стартапу инвестиционный менеджер ФРИИ Вадим Казинец обосновал большим потенциалом как команды, так и самого продукта: «Рынок подписки на автомобили в мире уже принес $3,6 млрд выручки в 2019 г. К 2027 г. рынок вырастет до $12 млрд при ежегодном темпе прироста 23%. В России этот рынок только формируется, как и модель потребления сервисов по подписке».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных