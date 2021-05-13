Фонд АФК «Система» и ФРИИ инвестировали в стартап по подписке автомобилей

ФРИИ выступил основным инвестором сделки, проинвестировав в стартап $500 000, венчурный фонд АФК «Система» Владимира Евтушенкова Sistema SmartTeсh вложил в компанию $300 000, привлеченные инвестиции команда стартапа направит на рост и масштабирование сервиса на российском рынке, говорится в сообщении фондов к сделке. Размер полученных долей в The Mashina не раскрывается. Интерес к этому стартапу инвестиционный менеджер ФРИИ Вадим Казинец обосновал большим потенциалом как команды, так и самого продукта: «Рынок подписки на автомобили в мире уже принес $3,6 млрд выручки в 2019 г. К 2027 г. рынок вырастет до $12 млрд при ежегодном темпе прироста 23%. В России этот рынок только формируется, как и модель потребления сервисов по подписке».