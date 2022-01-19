Крупные компании и банки опять переводят сотрудников на удаленную работу из-за омикрона

Крупные компании и банки опять переводят сотрудников на удаленную работу из-за омикронаИ чем вторая волна перехода на дистанционный режим будет отличаться от первой волны 2020 года
Премьер-министр Михаил Мишустин призвал работодателей там, где это возможно, перевести сотрудников на удаленную работу из-за роста заболеваемости штаммом омикрон. Вслед за ним мэр Москвы Сергей Собянин продлил требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы до 1 апреля 2022 г. (ранее действовавшее до 25 февраля). И рекомендовал по возможности перевести на дистанционку максимальное количество работников. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, омикрон зарегистрирован уже в половине регионов России. Руководитель оперштаба Москвы Анастасия Ракова еще 14 января заявила, что в Москве ожидается значительный прирост числа заболевших из-за прихода в столицу этого штамма.
Процесс перевода сотрудников на дистанционную работу уже начался, но он будет протекать иначе, чем в локдаун 2020 г., выяснили «Ведомости», опросив более 30 крупных компаний и банков.
Больше дистанционного труда
10 компаний сообщили об увеличении доли удаленного персонала либо об ограничении офисного присутствия (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, банк «Открытие», Совкомбанк, банк Дом.РФ, сети Х5 и «Магнит», группа «Черкизово» и ОМК), еще четыре выжидают, наблюдают за динамикой заболеваемости (Biocad, НЛМК, «Воздушные ворота Северной столицы», Райффайзенбанк). Остальные опрошенные «Ведомостями» организации пока не намерены форсировать перевод сотрудников на дистанционный режим по разным причинам. О росте заболеваемости сотрудников сообщили два респондента – ВТБ и банк Дом.РФ. Подавляющее большинство компаний не назвало количество дистанционных сотрудников в абсолютных значениях.