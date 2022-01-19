Крупные компании и банки опять переводят сотрудников на удаленную работу из-за омикрона

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал работодателей там, где это возможно, перевести сотрудников на удаленную работу из-за роста заболеваемости штаммом омикрон. Вслед за ним мэр Москвы Сергей Собянин продлил требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы до 1 апреля 2022 г. (ранее действовавшее до 25 февраля). И рекомендовал по возможности перевести на дистанционку максимальное количество работников. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, омикрон зарегистрирован уже в половине регионов России. Руководитель оперштаба Москвы Анастасия Ракова еще 14 января заявила, что в Москве ожидается значительный прирост числа заболевших из-за прихода в столицу этого штамма.