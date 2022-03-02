Почему отмена обязательной удаленки для 30% сотрудников крайне своевременна

Почему отмена обязательной удаленки для 30% сотрудников крайне своевременнаХотя отмена этой 30%-ной квоты мало что изменит в организации труда в компаниях
Мэр Москвы Сергей Собянин с 28 февраля отменил требование о переводе на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников и всех сотрудников старше 65 лет. В нынешней ситуации неопределенности и тревожности люди испытывают естественное желание общаться, обмениваться эмоциями, обсуждать стратегию поведения, поэтому стремятся как можно чаще бывать в офисе, считает партнер компании «Экопси консалтинг», психолог Мария Макарушкина. Поэтому решение об отмене квоты психологически своевременное. Даже если сотрудники будут из дома общаться с коллегами в Zoom и мессенджерах, психологическая напряженность будет выше, чем если они встретятся в офисе, говорит Макарушкина.
«Ведомости» опросили около 20 компаний, что они собираются предпринять после отмены 30%-ной квоты для дистанционных работников.
Вторая отмена
Работодателям не привыкать переводить персонал на удаленную работу, а затем возвращать. Решение мэра от 25 февраля – уже вторая отмена 30%-ной квоты в Москве. Впервые это требование было введено указом мэра с 28 июня 2021 г., а 13 августа оно было отменено, потому что заболеваемость снизилась и Москва вернулась к обычному ритму жизни, объяснял тогда Собянин. Он, впрочем, рекомендовал работодателям сохранять удаленные рабочие места.