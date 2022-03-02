Почему отмена обязательной удаленки для 30% сотрудников крайне своевременна

Мэр Москвы Сергей Собянин с 28 февраля отменил требование о переводе на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников и всех сотрудников старше 65 лет. В нынешней ситуации неопределенности и тревожности люди испытывают естественное желание общаться, обмениваться эмоциями, обсуждать стратегию поведения, поэтому стремятся как можно чаще бывать в офисе, считает партнер компании «Экопси консалтинг», психолог Мария Макарушкина. Поэтому решение об отмене квоты психологически своевременное. Даже если сотрудники будут из дома общаться с коллегами в Zoom и мессенджерах, психологическая напряженность будет выше, чем если они встретятся в офисе, говорит Макарушкина.