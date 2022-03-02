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Почему отмена обязательной удаленки для 30% сотрудников крайне своевременна

Хотя отмена этой 30%-ной квоты мало что изменит в организации труда в компаниях
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Большинство опрошенных компаний не собираются возвращать персонал в офисы / Андрей Гордеев / Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин с 28 февраля отменил требование о переводе на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников и всех сотрудников старше 65 лет. В нынешней ситуации неопределенности и тревожности люди испытывают естественное желание общаться, обмениваться эмоциями, обсуждать стратегию поведения, поэтому стремятся как можно чаще бывать в офисе, считает партнер компании «Экопси консалтинг», психолог Мария Макарушкина. Поэтому решение об отмене квоты психологически своевременное. Даже если сотрудники будут из дома общаться с коллегами в Zoom и мессенджерах, психологическая напряженность будет выше, чем если они встретятся в офисе, говорит Макарушкина.

«Ведомости» опросили около 20 компаний, что они собираются предпринять после отмены 30%-ной квоты для дистанционных работников.

Вторая отмена

Работодателям не привыкать переводить персонал на удаленную работу, а затем возвращать. Решение мэра от 25 февраля – уже вторая отмена 30%-ной квоты в Москве. Впервые это требование было введено указом мэра с 28 июня 2021 г., а 13 августа оно было отменено, потому что заболеваемость снизилась и Москва вернулась к обычному ритму жизни, объяснял тогда Собянин. Он, впрочем, рекомендовал работодателям сохранять удаленные рабочие места.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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